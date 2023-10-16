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Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции - РИА Новости, 16.10.2023
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14:47 16.10.2023 (обновлено: 21:26 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции - РИА Новости, 16.10.2023
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции
Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:47
2023-10-16T21:26
экономика
япония
россия
китай
геннадий овечко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
аэс "фукусима"
евразийский экономический союз
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ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко, в ходе которой японская сторона вновь выразила сожаление относительно решения Москвы о приостановке импорта продукции морского промысла из Японии и призвала отменить данное решение. Россельхознадзор на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима" сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, отметило ведомство. "Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — говорится в сообщении японского МИД. За несколько часов до этого агентство Киодо сообщило, что Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии потребовало отмены решения России о приостановке импорта, также назвав его "несправедливым".Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
https://ria.ru/20231016/ryba-1902989013.html
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900802215.html
япония
россия
китай
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экономика, япония, россия, китай, геннадий овечко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), аэс "фукусима", евразийский экономический союз
Экономика, Япония, Россия, Китай, Геннадий Овечко, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), АЭС "Фукусима", Евразийский экономический союз
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции

Япония призвала Россию отменить решение о приостановке импорта рыбной продукции

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкУлов рыбы
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
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Улов рыбы. Архивное фото
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ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко, в ходе которой японская сторона вновь выразила сожаление относительно решения Москвы о приостановке импорта продукции морского промысла из Японии и призвала отменить данное решение.
Россельхознадзор на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима" сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, отметило ведомство.
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"Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — говорится в сообщении японского МИД.
За несколько часов до этого агентство Киодо сообщило, что Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии потребовало отмены решения России о приостановке импорта, также назвав его "несправедливым".
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
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ЭкономикаЯпонияРоссияКитайГеннадий ОвечкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АЭС "Фукусима"Евразийский экономический союз
 
 
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