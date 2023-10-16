https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html

Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции

Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции - РИА Новости, 16.10.2023

Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции

Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:47

2023-10-16T14:47

2023-10-16T21:26

экономика

япония

россия

китай

геннадий овечко

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

аэс "фукусима"

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/96/408389676_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_2be209b2376554b6ef3bcba8335ba986.jpg

ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко, в ходе которой японская сторона вновь выразила сожаление относительно решения Москвы о приостановке импорта продукции морского промысла из Японии и призвала отменить данное решение. Россельхознадзор на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима" сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, отметило ведомство. "Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — говорится в сообщении японского МИД. За несколько часов до этого агентство Киодо сообщило, что Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии потребовало отмены решения России о приостановке импорта, также назвав его "несправедливым".Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.

https://ria.ru/20231016/ryba-1902989013.html

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900802215.html

япония

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, япония, россия, китай, геннадий овечко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), аэс "фукусима", евразийский экономический союз