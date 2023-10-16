Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции
Япония призвала Россию отменить решение о приостановке импорта рыбной продукции
Улов рыбы. Архивное фото
ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава провел в понедельник встречу с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко, в ходе которой японская сторона вновь выразила сожаление относительно решения Москвы о приостановке импорта продукции морского промысла из Японии и призвала отменить данное решение.
Россельхознадзор на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима" сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, отметило ведомство.
"Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — говорится в сообщении японского МИД.
За несколько часов до этого агентство Киодо сообщило, что Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии потребовало отмены решения России о приостановке импорта, также назвав его "несправедливым".
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.