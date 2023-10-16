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Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии
Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии - РИА Новости, 16.10.2023
Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии
Россия вслед за Китаем введет временные ограничения на импорт рыбной продукции из Японии, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:21
2023-10-16T09:21
2023-10-16T11:25
япония
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия вслед за Китаем введет временные ограничения на импорт рыбной продукции из Японии, сообщил Россельхознадзор."Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — говорится в пресс-релизе.Они будут действовать до "предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла" и соответствия требованиям Евразийского экономического союза. Кроме того, морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Япония, Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии
Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия вслед за Китаем введет временные ограничения на импорт рыбной продукции из Японии, сообщил Россельхознадзор.
«
"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — говорится в пресс-релизе.
Они будут действовать до "предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла" и соответствия требованиям Евразийского экономического союза. Кроме того, морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.
В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам.
Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия
в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
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