https://ria.ru/20231016/ryba-1902989013.html

Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии

Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии - РИА Новости, 16.10.2023

Россельхознадзор ограничит поставки рыбной продукции из Японии

Россия вслед за Китаем введет временные ограничения на импорт рыбной продукции из Японии, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:21

2023-10-16T09:21

2023-10-16T11:25

япония

китай

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия вслед за Китаем введет временные ограничения на импорт рыбной продукции из Японии, сообщил Россельхознадзор."Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — говорится в пресс-релизе.Они будут действовать до "предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла" и соответствия требованиям Евразийского экономического союза. Кроме того, морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.

https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html

япония

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика