Рейтинг@Mail.ru
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ryabkov-1903089423.html
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:21
2023-10-16T16:21
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей рябков
в мире
сектор газа
израиль
россия
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По нашей оценке, операция, которую проводит израильская армия, носит неизбирательный характер, сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
сектор газа
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей рябков, в мире, сектор газа, израиль, россия, владимир путин, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Рябков, В мире, Сектор Газа, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков

Рябков: израильская армия действует неизбирательно, есть риск вторжения в Газу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Сергей Рябков
 Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"По нашей оценке, операция, которую проводит израильская армия, носит неизбирательный характер, сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей РябковВ миреСектор ГазаИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала