https://ria.ru/20231016/ryabkov-1903089423.html

Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков

Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023

Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков

Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:21

2023-10-16T16:21

2023-10-16T16:21

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей рябков

в мире

сектор газа

израиль

россия

владимир путин

хамас

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По нашей оценке, операция, которую проводит израильская армия, носит неизбирательный характер, сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

сектор газа

израиль

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей рябков, в мире, сектор газа, израиль, россия, владимир путин, хамас