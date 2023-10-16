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Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:21
2023-10-16T16:21
2023-10-16T16:21
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей рябков
в мире
сектор газа
израиль
россия
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Операция израильской армии против ХАМАС проводится неизбирательно, есть риск вхождения военных Армии обороны Израиля в сектор Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По нашей оценке, операция, которую проводит израильская армия, носит неизбирательный характер, сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей рябков, в мире, сектор газа, израиль, россия, владимир путин, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Рябков, В мире, Сектор Газа, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Рябков: израильская армия действует неизбирательно, есть риск вторжения в Газу