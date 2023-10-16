https://ria.ru/20231016/rsmd-1903142118.html
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД
Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:00
2023-10-16T19:00
2023-10-16T19:00
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Соблюдаем односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, который, однако, подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Воронцов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, оон, в мире, договор о рсмд
Россия, США, ООН, В мире, Договор о РСМД
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД
МИД: российский мораторий на размещение РСМД подвергается давлению из США
ООН, 16 окт – РИА Новости. Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"Соблюдаем односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, который, однако, подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Воронцов.
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД