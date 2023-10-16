https://ria.ru/20231016/rsmd-1903142118.html

В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД

В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД - РИА Новости, 16.10.2023

В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД

Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:00

2023-10-16T19:00

2023-10-16T19:00

россия

сша

оон

в мире

договор о рсмд

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Соблюдаем односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, который, однако, подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Воронцов.

https://ria.ru/20231002/rsmd-1899890067.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, оон, в мире, договор о рсмд