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В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД - РИА Новости, 16.10.2023
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19:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/rsmd-1903142118.html
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД
Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:00
2023-10-16T19:00
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сша
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в мире
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Соблюдаем односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, который, однако, подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20231002/rsmd-1899890067.html
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россия, сша, оон, в мире, договор о рсмд
Россия, США, ООН, В мире, Договор о РСМД
В МИД рассказали о давлении из Вашингтона на мораторий на размещение РСМД

МИД: российский мораторий на размещение РСМД подвергается давлению из США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подвергается давлению из-за активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"Соблюдаем односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, который, однако, подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Воронцов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД
2 октября, 11:48
 
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