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В МИД пригрозили США зеркальными мерами в случае размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 16.10.2023
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10:17 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/rsmd-1902999918.html
В МИД пригрозили США зеркальными мерами в случае размещения РСМД в Европе
В МИД пригрозили США зеркальными мерами в случае размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД пригрозили США зеркальными мерами в случае размещения РСМД в Европе
Россия готова принять зеркальные меры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:17
2023-10-16T10:17
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия готова принять зеркальные меры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. "Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер, использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций", - сказал Ермаков. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Однако в НАТО заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
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россия, европа, сша, владимир ермаков, владимир путин, нато, оон, в мире
Россия, Европа, США, Владимир Ермаков, Владимир Путин, НАТО, ООН, В мире
В МИД пригрозили США зеркальными мерами в случае размещения РСМД в Европе

МИД: Россия готова на зеркальные меры, если США разместят РСМД в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия готова принять зеркальные меры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения.
«
"Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер, использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций", - сказал Ермаков.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Однако в НАТО заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
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