https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 16.10.2023
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
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миг-29
су-25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и 31 дрон в ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации был уничтожен 491 украинский военный самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, миг-29, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, МиГ-29, Су-25
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Российская ПВО сбила два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины
в районах Архангельского Херсонской области
, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и 31 дрон в ДНР
, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 491 украинский военный самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.
Больше трети американцев считают, что США делают для Украины слишком много