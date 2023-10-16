https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 16.10.2023

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

миг-29

су-25

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и 31 дрон в ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации был уничтожен 491 украинский военный самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, россия, миг-29, су-25