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Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 16.10.2023 (обновлено: 14:14 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 16.10.2023
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
миг-29
су-25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и 31 дрон в ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации был уничтожен 491 украинский военный самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html
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безопасность, украина, россия, миг-29, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, МиГ-29, Су-25
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25

Российская ПВО сбила два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и 31 дрон в ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 491 украинский военный самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМиГ-29Су-25
 
 
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