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Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 16.10.2023

Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановских десантников за месяц уничтожил до 50 вражеских беспилотников в районе Артемовска, сообщили... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:04

2023-10-16T06:04

2023-10-16T06:12

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановских десантников за месяц уничтожил до 50 вражеских беспилотников в районе Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" за месяц уничтожил пятьдесят вражеских летательных объектов типа БПЛА. Подразделения ПВО Ивановского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают не один десяток вражеских беспилотников", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство в районе Артемовска, не позволяя беспилотникам противника вести разведку в заданном районе и сбрасывать боеприпасы.

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безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф