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Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 16.10.2023
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06:04 16.10.2023 (обновлено: 06:12 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/pvo-1902969763.html
Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска
Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 16.10.2023
Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска
Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановских десантников за месяц уничтожил до 50 вражеских беспилотников в районе Артемовска, сообщили... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:04
2023-10-16T06:12
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановских десантников за месяц уничтожил до 50 вражеских беспилотников в районе Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" за месяц уничтожил пятьдесят вражеских летательных объектов типа БПЛА. Подразделения ПВО Ивановского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают не один десяток вражеских беспилотников", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство в районе Артемовска, не позволяя беспилотникам противника вести разведку в заданном районе и сбрасывать боеприпасы.
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безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчет ПВО ВДВ за месяц уничтожил 50 украинских БПЛА в районе Артемовска

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановских десантников за месяц уничтожил до 50 вражеских беспилотников в районе Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" за месяц уничтожил пятьдесят вражеских летательных объектов типа БПЛА. Подразделения ПВО Ивановского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают не один десяток вражеских беспилотников", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве рассказали, что подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство в районе Артемовска, не позволяя беспилотникам противника вести разведку в заданном районе и сбрасывать боеприпасы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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