https://ria.ru/20231016/putin-1903177545.html

Путин провел переговоры с Нетаньяху, Асадом, Раиси, Аббасом и ас-Сиси

Путин провел переговоры с Нетаньяху, Асадом, Раиси, Аббасом и ас-Сиси - РИА Новости, 17.10.2023

Путин провел переговоры с Нетаньяху, Асадом, Раиси, Аббасом и ас-Сиси

Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также президентами Египта, Сирии, Ирана и РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-16T20:09

2023-10-16T20:09

2023-10-17T00:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта", — говорится в заявлении.Как уточняется, Путин выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, а также указал на неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится мирное население, включая женщин и детей. Он также подтвердил готовность Москвы продолжать работу для урегулирования конфликта.Ранее сегодня президент России также созвонился с коллегами из Египта, Сирии, Ирана и Палестины. Главы государств согласились, что необходимо достичь скорейшего прекращения огня в регионе и установить гуманитарное перемирие. Среди прочего Путин отметил, что любые формы насилия в отношении мирного населения неприемлемы. Он добавил, что Москва готова оказать гуманитарную помощь и координировать усилия со всеми "конструктивно настроенными партнерами", чтобы как можно скорее остановить боевые действия.Кроме того, Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Спустя несколько дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/putin-1903140315.html

https://ria.ru/20231016/palestina-1903156733.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон