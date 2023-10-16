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Путин призвал к координации для остановки боев между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 16.10.2023
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18:54 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1903140315.html
Путин призвал к координации для остановки боев между Израилем и Палестиной
Путин призвал к координации для остановки боев между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 16.10.2023
Путин призвал к координации для остановки боев между Израилем и Палестиной
Президент России Владимир Путин подтвердил настрой РФ на координацию со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы остановить бои между Израилем и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:54
2023-10-16T18:54
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил настрой РФ на координацию со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы остановить бои между Израилем и Палестиной, сообщает пресс-служба Кремля. "Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь. Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231016/rezolyutsiya-1903128343.html
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Путин призвал к координации для остановки боев между Израилем и Палестиной

Путин призвал к координации для прекращения боев между Израилем и Палестиной

© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил настрой РФ на координацию со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы остановить бои между Израилем и Палестиной, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь. Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - говорится в сообщении.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции
Вчера, 18:24
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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