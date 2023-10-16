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Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор - РИА Новости, 16.10.2023
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17:28 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1903109112.html
Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор
Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над устранением... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:28
2023-10-16T17:28
в мире
израиль
россия
египет
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем, заявила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению, в понедельник Путин позвонил ас-Сиси, в ходе разговора президенты обсудили последние региональные события и эскалацию в секторе Газа. "Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта", - сообщила канцелярия ас-Сиси. Отмечается, что президенты двух стран "согласились о важности пути поддержки перемирия и обеспечения безопасности мирных жителей". "Также два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы", - добавила канцелярия президента Египта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/kitay-1903103942.html
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в мире, израиль, россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор

Путин и ас-Сиси обсудили региональные события и эскалацию в секторе Газа

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем, заявила канцелярия египетского лидера.
Согласно заявлению, в понедельник Путин позвонил ас-Сиси, в ходе разговора президенты обсудили последние региональные события и эскалацию в секторе Газа.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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"Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта", - сообщила канцелярия ас-Сиси.
Отмечается, что президенты двух стран "согласились о важности пути поддержки перемирия и обеспечения безопасности мирных жителей".
"Также два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы", - добавила канцелярия президента Египта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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В миреИзраильРоссияЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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