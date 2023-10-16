https://ria.ru/20231016/putin-1903068802.html
Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе
Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе - РИА Новости, 16.10.2023
Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:55
2023-10-16T14:55
2023-10-16T15:05
мариуполь
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.В понедельник глава государства принимает участие в режиме видеоконферецсвязи в открытии объектов дорожного строительства в регионах РФ.Объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь". Двухполосный мост общей протяженностью 141 метр и шириной 22 метра обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.Специалисты выполнили устройство пяти опор весом 32 тонны каждая, а на пролетном строении проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны, установили опоры для навески контактной сети. Также проведены работы по окраске и освещению сооружения, смонтировано барьерное и перильное ограждение.Мост является узловым элементом улично-дорожной сети Мариуполя.
https://ria.ru/20231016/putin-1903069824.html
https://ria.ru/20230923/onkotsentra-1898265021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, владимир путин, общество, россия
Мариуполь, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе
Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.
В понедельник глава государства принимает участие в режиме видеоконферецсвязи в открытии объектов дорожного строительства в регионах РФ.
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Объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь". Двухполосный мост общей протяженностью 141 метр и шириной 22 метра обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.
Специалисты выполнили устройство пяти опор весом 32 тонны каждая, а на пролетном строении проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны, установили опоры для навески контактной сети. Также проведены работы по окраске и освещению сооружения, смонтировано барьерное и перильное ограждение.
Мост является узловым элементом улично-дорожной сети Мариуполя.
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