https://ria.ru/20231016/putin-1903068802.html

Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе

Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе - РИА Новости, 16.10.2023

Путин открыл мост через реку Кальмиус в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:55

2023-10-16T14:55

2023-10-16T15:05

мариуполь

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.В понедельник глава государства принимает участие в режиме видеоконферецсвязи в открытии объектов дорожного строительства в регионах РФ.Объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь". Двухполосный мост общей протяженностью 141 метр и шириной 22 метра обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.Специалисты выполнили устройство пяти опор весом 32 тонны каждая, а на пролетном строении проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны, установили опоры для навески контактной сети. Также проведены работы по окраске и освещению сооружения, смонтировано барьерное и перильное ограждение.Мост является узловым элементом улично-дорожной сети Мариуполя.

https://ria.ru/20231016/putin-1903069824.html

https://ria.ru/20230923/onkotsentra-1898265021.html

мариуполь

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, владимир путин, общество, россия