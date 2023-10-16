Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1902978042.html
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:50
2023-10-16T07:50
спорт
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766130870_0:46:2567:1490_1920x0_80_0_0_ab59eb756044bf8d5ca39203117e58ae.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. "Я начал кататься на коньках только 10 лет назад. Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. "Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел", - добавил президент России. На вопрос, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей, Путин ответил утвердительно. "Да, конечно. Ну это одно и то же. Для меня было это одно и то же", - сказал он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:50
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766130870_4:0:2289:1714_1920x0_80_0_0_6d909a8765ccd91721367257494b4879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, владимир путин, общество, видео
Спорт, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
2023-10-16T07:50
true
PT46M29S
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей

Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча
Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
«
"Я начал кататься на коньках только 10 лет назад. Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации.
"Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел", - добавил президент России.
На вопрос, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей, Путин ответил утвердительно.
"Да, конечно. Ну это одно и то же. Для меня было это одно и то же", - сказал он.
 
СпортРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала