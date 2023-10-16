https://ria.ru/20231016/putin-1902978042.html

Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей

Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей

Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:50

2023-10-16T07:50

2023-10-16T07:50

спорт

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766130870_0:46:2567:1490_1920x0_80_0_0_ab59eb756044bf8d5ca39203117e58ae.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. "Я начал кататься на коньках только 10 лет назад. Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. "Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел", - добавил президент России. На вопрос, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей, Путин ответил утвердительно. "Да, конечно. Ну это одно и то же. Для меня было это одно и то же", - сказал он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:50 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, россия, владимир путин, общество, видео