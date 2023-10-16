https://ria.ru/20231016/putin-1902978042.html
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:50
2023-10-16T07:50
2023-10-16T07:50
спорт
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. "Я начал кататься на коньках только 10 лет назад. Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. "Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел", - добавил президент России. На вопрос, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей, Путин ответил утвердительно. "Да, конечно. Ну это одно и то же. Для меня было это одно и то же", - сказал он.
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РИА Новости
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:50
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спорт, россия, владимир путин, общество, видео
Спорт, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
2023-10-16T07:50
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PT46M29S
Путин рассказал, что до сих пор играет в хоккей
Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей, командные вида спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
«
"Я начал кататься на коньках только 10 лет назад. Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации.
"Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел", - добавил президент России.
На вопрос, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей, Путин ответил утвердительно.
"Да, конечно. Ну это одно и то же. Для меня было это одно и то же", - сказал он.