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Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире - РИА Новости, 16.10.2023
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07:29 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1902975132.html
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:29
2023-10-16T07:29
в мире
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. "Нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Безопасность для всех должна быть одинаковой", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. По его словам, Россия имеет на это право так же, как любое другое государство.
россия
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5
4.7
96
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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в мире, россия, китай, владимир путин, видео
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:29
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Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире

Путин: нельзя строить безопасность стран на основе подрыва безопасности других

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин.
"Нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Безопасность для всех должна быть одинаковой", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
По его словам, Россия имеет на это право так же, как любое другое государство.
 
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