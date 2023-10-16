https://ria.ru/20231016/putin-1902975132.html
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:29
2023-10-16T07:29
2023-10-16T07:29
в мире
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. "Нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Безопасность для всех должна быть одинаковой", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. По его словам, Россия имеет на это право так же, как любое другое государство.
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:29
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, владимир путин, видео
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:29
true
PT46M29S
Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире
Путин: нельзя строить безопасность стран на основе подрыва безопасности других