https://ria.ru/20231016/putin-1902975132.html

Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире

Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил о недопустимости подрыва безопасности стран в мире

Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:29

2023-10-16T07:29

2023-10-16T07:29

в мире

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, она должна быть одинаковой для всех, заявил президент России Владимир Путин. "Нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Безопасность для всех должна быть одинаковой", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. По его словам, Россия имеет на это право так же, как любое другое государство.

россия

китай

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:29 true PT46M29S

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