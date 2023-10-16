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Путин назвал пропагандируемый Западом мировой порядок нонсенсом
Путин назвал пропагандируемый Западом мировой порядок нонсенсом - РИА Новости, 16.10.2023
Путин назвал пропагандируемый Западом мировой порядок нонсенсом
Президент России Владимир Путин назвал пропагандируемый Западом мировой "порядок, основанный на правилах" нонсенсом: этих правил никто не видел и никто не... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:16
2023-10-16T07:16
2023-10-16T07:19
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пропагандируемый Западом мировой "порядок, основанный на правилах" нонсенсом: этих правил никто не видел и никто не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды. "Вот вы сейчас сказали: "порядок, основанный на правилах". А вы видели когда-нибудь эти правила? Нет. Потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь", - заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая. Но это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход, уточнил президент РФ. "Потому что если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорят об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход", - продолжил он. По его словам, представители колониальных стран всегда считали, что они - люди первого сорта. "Ведь они всегда говорили о том, что они несут просвещение своим колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта", - добавил Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:16
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Путин назвал пропагандируемый Западом мировой порядок нонсенсом
Путин назвал мировой "порядок, основанный на правилах" нонсенсом
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пропагандируемый Западом мировой "порядок, основанный на правилах" нонсенсом: этих правил никто не видел и никто не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.
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"Вот вы сейчас сказали: "порядок, основанный на правилах". А вы видели когда-нибудь эти правила? Нет. Потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь", - заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Но это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход, уточнил президент РФ. "Потому что если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорят об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход", - продолжил он.
По его словам, представители колониальных стран всегда считали, что они - люди первого сорта. "Ведь они всегда говорили о том, что они несут просвещение своим колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта", - добавил Путин.