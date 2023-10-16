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Путин заявил о неизбежности многополярного мира - РИА Новости, 16.10.2023
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07:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
Путин заявил о неизбежности многополярного мира - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:15
2023-10-16T07:15
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин. "Мы можем ускорить этот процесс, кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе", - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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россия, владимир путин, в мире, видео
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:15
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Путин заявил о неизбежности многополярного мира

Путин: многополярный мир неизбежно будет создан

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин.
"Мы можем ускорить этот процесс, кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе", - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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