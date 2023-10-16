https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html

Путин заявил о неизбежности многополярного мира

Путин заявил о неизбежности многополярного мира - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил о неизбежности многополярного мира

Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:15

2023-10-16T07:15

2023-10-16T07:15

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин. "Мы можем ускорить этот процесс, кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе", - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:15 true PT46M29S

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