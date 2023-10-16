https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
Путин заявил о неизбежности многополярного мира - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:15
2023-10-16T07:15
2023-10-16T07:15
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин. "Мы можем ускорить этот процесс, кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе", - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:15
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PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, в мире, видео
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:15
true
PT46M29S
Путин заявил о неизбежности многополярного мира
Путин: многополярный мир неизбежно будет создан
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно, уверен президент России Владимир Путин.
"Мы можем ускорить этот процесс, кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе", - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.