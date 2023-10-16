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"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ
Российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:49
2023-10-16T10:49
2023-10-16T17:21
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics."То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии", — указал эксперт.Специалист также пришел в недоумение из-за решения украинских военных не использовать бронетехнику и бронетранспортеры в ходе своего наступления, отметив, что в результате такой стратегии бойцы ВСУ быстрее устают из-за необходимости носить все боеприпасы и продовольствие на себе.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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в мире, авдеевка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика, донецк
В мире, Авдеевка, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика, Донецк
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России планомерно уничтожают ВСУ