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"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
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10:49 16.10.2023 (обновлено: 17:21 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/proval-1903005702.html
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ
Российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:49
2023-10-16T17:21
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россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics.&quot;То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии&quot;, — указал эксперт.Специалист также пришел в недоумение из-за решения украинских военных не использовать бронетехнику и бронетранспортеры в ходе своего наступления, отметив, что в результате такой стратегии бойцы ВСУ быстрее устают из-за необходимости носить все боеприпасы и продовольствие на себе.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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в мире, авдеевка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика, донецк
В мире, Авдеевка, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика, Донецк
"Полное уничтожение". В США жестко высказались о провале ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России планомерно уничтожают ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics.
«

"То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии", — указал эксперт.

Специалист также пришел в недоумение из-за решения украинских военных не использовать бронетехнику и бронетранспортеры в ходе своего наступления, отметив, что в результате такой стратегии бойцы ВСУ быстрее устают из-за необходимости носить все боеприпасы и продовольствие на себе.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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В миреАвдеевкаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ПолитикаДонецк
 
 
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