https://ria.ru/20231016/protodiakon-1903203213.html
Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России
Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России - РИА Новости, 17.10.2023
Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России
Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-16T23:06
2023-10-16T23:06
2023-10-17T00:23
россия
прага
чехия
андрей кураев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать, но перед отъездом еще предстоит "до некоторой степени завершить" московский период. "Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу. Я написал об этом в "Живом журнале". Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - сказал Кураев. Перед отъездом из России, по его словам, предстоит "какие-то темы закрыть". "Московский период надо до некоторой степени завершить", - добавил собеседник агентства. На просьбу уточнить, где в Праге он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. "Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев о своей грядущей эмиграции в своем блоге в "Живом журнале". Говоря о причинах решения уехать в Прагу, он особо отметил "счастливое пражское детство". "Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня", - добавил Кураев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html
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россия, прага, чехия, андрей кураев
Россия, Прага, Чехия, Андрей Кураев
Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России
Лишенный РПЦ сана протодиакон Кураев сообщил, что решил уехать из России
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать, но перед отъездом еще предстоит "до некоторой степени завершить" московский период.
«
"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу. Я написал об этом в "Живом журнале". Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - сказал Кураев.
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Перед отъездом из России, по его словам, предстоит "какие-то темы закрыть". "Московский период надо до некоторой степени завершить", - добавил собеседник агентства.
На просьбу уточнить, где в Праге он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
«
"Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев о своей грядущей эмиграции в своем блоге в "Живом журнале".
Говоря о причинах решения уехать в Прагу, он особо отметил "счастливое пражское детство". "Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня", - добавил Кураев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы
4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
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