https://ria.ru/20231016/protodiakon-1903203213.html

Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России

Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России - РИА Новости, 17.10.2023

Бывший протодиакон РПЦ Кураев рассказал, что скоро уедет из России

Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-16T23:06

2023-10-16T23:06

2023-10-17T00:23

россия

прага

чехия

андрей кураев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581704_0:31:3076:1761_1920x0_80_0_0_6c59cc3f21a29c5232b16c608033a960.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать, но перед отъездом еще предстоит "до некоторой степени завершить" московский период. "Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу. Я написал об этом в "Живом журнале". Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - сказал Кураев. Перед отъездом из России, по его словам, предстоит "какие-то темы закрыть". "Московский период надо до некоторой степени завершить", - добавил собеседник агентства. На просьбу уточнить, где в Праге он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. "Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев о своей грядущей эмиграции в своем блоге в "Живом журнале". Говоря о причинах решения уехать в Прагу, он особо отметил "счастливое пражское детство". "Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня", - добавил Кураев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.

https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html

россия

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, прага, чехия, андрей кураев