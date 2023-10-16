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"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
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15:46 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/proschet-1903081240.html
"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине
"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине
Запад не смог подготовить Вооруженные силы Украины к боевым действиям с российскими военными, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:46
2023-10-16T15:46
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад не смог подготовить Вооруженные силы Украины к боевым действиям с российскими военными, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.&quot;Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах&quot;, — указал эксперт.По его словам, западные страны совершили большую ошибку, пытаясь за короткие сроки подготовить украинцев к конфликту с Россией, указав, правительства этих стран несут серьезную ответственность за подобные действия.&quot;Ничего хорошего не произойдет. Украина, ее правительство, фактически уже мертвы. Считаю, что в военном плане конфликт уже закончился&quot;, — подытожил Макгрегор.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, пентагон, в мире, политика
Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Пентагон, В мире, Политика
"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине

Офицер Макгрегор: Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту с Россией

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г. - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад не смог подготовить Вооруженные силы Украины к боевым действиям с российскими военными, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«

"Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах", — указал эксперт.

По его словам, западные страны совершили большую ошибку, пытаясь за короткие сроки подготовить украинцев к конфликту с Россией, указав, правительства этих стран несут серьезную ответственность за подобные действия.
«

"Ничего хорошего не произойдет. Украина, ее правительство, фактически уже мертвы. Считаю, что в военном плане конфликт уже закончился", — подытожил Макгрегор.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине
Вчера, 15:23
 
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