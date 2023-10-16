Рейтинг@Mail.ru
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 16.10.2023 (обновлено: 16:38 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/propast-1903090873.html
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 16.10.2023
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:23
2023-10-16T16:38
в мире
украина
сша
великобритания
леонид кучма
владимир зеленский
олег соскин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ситуация становится все хуже и хуже. Контрнаступление захлебнулось, его уже нет. &lt;…&gt; Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду. &lt;…&gt; Идет процесс обнищания", — отметил он.Соскин подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы закрыть дефицит бюджета в конце года. Это значит, что государство не сможет выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам. Украина стала банкротом, добавил он. Кроме того, по мнению Соскина, без финансовой помощи от США, ЕС и Великобритании ситуация в стране только ухудшится, так как государство не сможет выполнять свои социально-экономические функции."Страна находится на грани пропасти. &lt;…&gt; Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война", — подытожил он.Как сообщали ранее американские СМИ, киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада. На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html
https://ria.ru/20231016/zelenskiy-1903060468.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, великобритания, леонид кучма, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз
В мире, Украина, США, Великобритания, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Евросоюз
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина рискует погрузиться в гражданскую войну

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Ситуация становится все хуже и хуже. Контрнаступление захлебнулось, его уже нет. <…> Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду. <…> Идет процесс обнищания", — отметил он.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Вчера, 12:38
Соскин подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы закрыть дефицит бюджета в конце года. Это значит, что государство не сможет выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам. Украина стала банкротом, добавил он. Кроме того, по мнению Соскина, без финансовой помощи от США, ЕС и Великобритании ситуация в стране только ухудшится, так как государство не сможет выполнять свои социально-экономические функции.
"Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война", — подытожил он.
Как сообщали ранее американские СМИ, киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада. На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Время пришло": в США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Вчера, 14:14
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийОлег СоскинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала