https://ria.ru/20231016/propast-1903090873.html

"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе

"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 16.10.2023

"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе

Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:23

2023-10-16T16:23

2023-10-16T16:38

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олег соскин

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ситуация становится все хуже и хуже. Контрнаступление захлебнулось, его уже нет. <…> Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду. <…> Идет процесс обнищания", — отметил он.Соскин подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы закрыть дефицит бюджета в конце года. Это значит, что государство не сможет выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам. Украина стала банкротом, добавил он. Кроме того, по мнению Соскина, без финансовой помощи от США, ЕС и Великобритании ситуация в стране только ухудшится, так как государство не сможет выполнять свои социально-экономические функции."Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война", — подытожил он.Как сообщали ранее американские СМИ, киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада. На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html

https://ria.ru/20231016/zelenskiy-1903060468.html

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в мире, украина, сша, великобритания, леонид кучма, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз