"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина рискует погрузиться в гражданскую войну
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина без западной помощи вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Ситуация становится все хуже и хуже. Контрнаступление захлебнулось, его уже нет. <…> Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду. <…> Идет процесс обнищания", — отметил он.
Соскин подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы закрыть дефицит бюджета в конце года. Это значит, что государство не сможет выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам. Украина стала банкротом, добавил он. Кроме того, по мнению Соскина, без финансовой помощи от США, ЕС и Великобритании ситуация в стране только ухудшится, так как государство не сможет выполнять свои социально-экономические функции.
"Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война", — подытожил он.
Как сообщали ранее американские СМИ, киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада. На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.