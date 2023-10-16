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Силуанов рассказал о программе госзаимствований на 2024 год - РИА Новости, 16.10.2023
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13:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/programma-1903046120.html
Силуанов рассказал о программе госзаимствований на 2024 год
Силуанов рассказал о программе госзаимствований на 2024 год - РИА Новости, 16.10.2023
Силуанов рассказал о программе госзаимствований на 2024 год
Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:15
2023-10-16T13:15
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Источником финансирования (дефицита бюджета РФ - ред.) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряженная, но абсолютно реализуемая", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам. Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета РФ в 2024-2026 годах составит порядка 4 триллионов рублей в год, говорил Силуанов в сентябре.
https://ria.ru/20231015/risk-1902871021.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов рассказал о программе госзаимствований на 2024 год

Силуанов: программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Источником финансирования (дефицита бюджета РФ - ред.) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряженная, но абсолютно реализуемая", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета РФ в 2024-2026 годах составит порядка 4 триллионов рублей в год, говорил Силуанов в сентябре.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики
15 октября, 10:20
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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