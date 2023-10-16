https://ria.ru/20231016/prodovolstvie-1902476469.html

Всемирный день продовольствия

Всемирный день продовольствия - РИА Новости, 16.10.2023

Всемирный день продовольствия

Ежегодно 16 октября в мире отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году резолюцией 20-й сессии конференции... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:01

2023-10-16T03:01

2023-10-16T03:01

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Ежегодно 16 октября в мире отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году резолюцией 20-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и отмечается в день ее основания – 16 октября 1945 года.Цель мероприятия – способствовать всемирной осведомленности и действию в интересах тех, кто страдает от голода, добиться "нулевого голода", обеспечив продовольственную безопасность и полноценное питание для всех.Коллективные действия в 150 странах мира делают Всемирный день продовольствия одним из самых отмечаемых дней календаря ООН. Сотни мероприятий объединяют правительства, предприятия, средства массовой информации, общественность и молодежь более чем на 50 языках. В 2023 году тема дня – "Вода для жизни. Вода для продовольствия. Никто не должен остаться без внимания". Вода – источник жизни на Земле. Она покрывает 71% земной поверхности, наши тела наполовину состоят из воды. При этом доля пресной воды, пригодной для питья, сельского хозяйства, использования в технологических процессах составляет всего 2,5%. Вода движет людьми, экономикой, природой. Вода – основа пищи. Около 72% потребляемой в мире пресной воды приходится на сельское хозяйство, но запасы водных, как и любых природных ресурсов, не безграничны. Быстрый рост населения, урбанизация, развитие экономики, изменение климата усиливают давление на водные ресурсы Земли. За последние десятилетия количество пресной воды на одного жителя планеты сократилось на 20%, ухудшилось ее качество. На сегодняшний день 2,4 миллиарда человек живут в странах, испытывающих дефицит воды. Среди них много мелких фермеров, в том числе женщин, представителей коренных народов и беженцев. Нехватка воды все чаще становится причиной конфликтов. Полноценное питание – главная защита от болезней и источник жизненной энергии и активности. Право на достаточное питание является всеобщим, качественное питание важно для всех, однако больше всего от недоедания страдают дети младших возрастов. Проблемы недоедания – недостаточное питание, нехватка питательных микроэлементов и ожирение – существуют во всех странах и не зависят от принадлежности к тому или иному социально-экономическому классу. В 2015 году все страны-члены ООН приняли 17 глобальных Целей устойчивого развития для улучшения жизни людей к 2030 году. Цель 2 – "Нулевой голод" – содержит обещание к этому сроку покончить с голодом и обеспечить доступ всех людей, особенно бедных и находящихся в уязвимом положении, включая младенцев, к безопасной, питательной и достаточной пище круглый год. Однако к 2030 году, даже с учетом восстановления мировой экономики, около 670 миллионов человек (8% мирового населения) будут по-прежнему сталкиваться с голодом.Согласно докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания" (2022) с 2015 года доля голодающих в мире оставалась относительно неизменной, но в 2020 году она стала расти. В 2021 году с голодом столкнулись 828 миллиона человек – на 46 миллионов больше, чем годом ранее, и на 150 миллионов больше, чем в 2019 году. К 2022 году около 735 миллионов человек – или 9,2% населения мира – оказались в состоянии хронического голода, около 2,4 миллиарда человек столкнулись с умеренной или серьезной нехваткой продовольствия. Около трех миллиардов человек (40% населения Земли) не могут позволить себе здоровую пищу. Ежегодно от нездорового питания умирают 11 миллионов человек. 45% смертей от недоедания приходится на детей в возрасте до пяти лет. Ежегодно от недоедания умирает больше детей, чем от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. В 2022 году 45 миллионов детей в возрасте до пяти лет страдали от истощения, 148 миллионов имели задержку роста.В 2021 году в Африке насчитывалось 278 миллионов голодающих, в Азии – 425 миллионов, в Латинской Америке и Карибском бассейне – 56,5 миллиона. Большинство недоедающих в мире – жители Азии, однако выше всего распространенность голода в Африке. При этом в мире производится достаточно пищи, чтобы накормить все человечество. Однако 13% продовольствия в мире теряется в цепочке поставок, начиная с момента сбора урожая и заканчивая розничной продажей, еще 17% выбрасывается в домашних хозяйствах, общепите и розничной торговле. Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта на Украине в значительной степени нарушили функционирование рынков продовольствия. В марте 2022 года мировые цены на продовольствие выросли самыми быстрыми темпами за всю историю, подскочив почти на 13% до рекордного уровня. По данным ФАО, к сентябрю 2023 года мировые цены на базовое продовольствие стали на 24% ниже в сравнении с пиком марта 2022 года. Другая проблема – давление продовольственных систем на окружающую среду. Они потребляют 70% воды, являясь причиной утраты 60% биоразнообразия и производя до трети выбросов парниковых газов. За последние 50 лет рационы стали беднее, с преобладанием калорий и дефицитом микроэлементов. Из тысяч растений и животных, которые использовались в пищу в прошлом, менее 200 сегодня вносят вклад в мировые запасы продовольствия, и лишь девять культур составляют почти 70% всего урожая. Более 75% всех сельхозземель используется для производства кормов, под пастбища и для выпаса скота, а применение антибиотиков для повышения урожайности, выживания и роста скота вызвало устойчивость к этим препаратам у людей и животных. Согласно докладу "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2023 году" (SOFI 2023), ключом к решению проблемы глобального голода является создание связей между мелкими производителями и рынками, чтобы больше людей могли иметь доступ к здоровому питанию. Уровень продовольственной безопасности России – один из самых надежных в мире.Россия как один из крупнейших производителей продовольствия и значимый участник мирового рынка сельхозпродукции вносит большой вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности. В числе российских предложений по ликвидации голода и неполноценного питания – формирование устойчивых систем школьного питания в странах мира – уникальный гуманитарный проект, реализуемый на средства правительства РФ в восьми развивающихся странах вместе с ВПП.Также среди предложений – использование в экологически устойчивом (зеленом) сельском хозяйстве биоминеральных удобрений нового поколения. Россия стала первой страной, создавшей и внедряющей их на отечественных полях. Российская компания "ФосАгро" совместно с ФАО реализует международный проект по устранению нищеты и голода через инвестиции в сельскохозяйственную отрасль развивающихся стран. Это позволяет управлять плодородием почв и сохранять биоразнообразие. За последние годы Россия нарастила поставки продовольствия в 160 стран мира. Если в 2013 году позиции ее агроэкспорта исчислялись в 16,3 миллиарда долларов, то в 2022 году – уже 41,5 миллиарда долларов. Цель России – в 2030 году подняться с 18-й позиции в мировом рейтинге стран-экспортеров продовольствия в десятку мировых лидеров.В настоящее время 1,5 миллиарда человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" заявил о том, что Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки – Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике и Эритрее – по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, земля, африка, владимир путин, оон, фао, фосагро