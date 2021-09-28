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Александр Яковенко: у России есть разработки для искоренения голода

Александр Яковенко: у России есть разработки для искоренения голода - РИА Новости, 28.09.2021

Александр Яковенко: у России есть разработки для искоренения голода

На прошлой неделе завершил работу первый Саммит ООН по продовольственным системам, участие в котором принял глава МИД России Сергей Лавров. О перспективных... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:00

2021-09-28T10:00

2021-09-28T10:00

интервью

александр яковенко

оон

сергей лавров

россия

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На прошлой неделе завершил работу первый Саммит ООН по продовольственным системам, участие в котором принял глава МИД России Сергей Лавров. О перспективных российских разработках для искоренения голода и ликвидации неполноценного питания и вкладе РФ в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности в интервью РИА Новости рассказал национальный координатор диалога по продовольственным системам Александр Яковенко.– Уважаемый Александр Владимирович, в Нью-Йорке завершил работу Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года, который состоялся во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблей ООН. Как руководство ООН и представители государств-членов ООН оценивают положение дел по продовольственной безопасности в мире?– 23 сентября в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблей ООН проходил первый в своем роде и поистине исторический Саммит по продовольственным системам, который крайне остро поставил вопрос о необходимости объединения всех стран в борьбе с искоренением голода и недоедания населения планеты. На своей площадке ООН собрала вместе правительства, бизнес-сообщество и гражданское общество, чтобы наметить пути будущего продовольственных систем в 148 странах. Более 10 000 человек собрались вместе (онлайн и офлайн), чтобы обсудить важнейшие вопросы, волнующие население земли и найти их решения.В своем выступлении генеральный секретарь ООН А. Гутерриш подчеркнул то, что именно продовольственные системы должны играть ведущую роль в решении стоящих перед правительствами планеты вызовов для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году. Он призвал активизировать деятельность по созданию чрезвычайных продовольственных систем в районах, затронутых конфликтами, а также переосмыслить наше отношение к продуктам питания. Он призвал оценивать продукты питания не просто как товар, которым можно торговать, но как право, которое имеет и разделяет каждый человек.– Министр иностранных дел России С.В. Лавров выступил на Саммите и представил позицию России по продовольственным системам. Что особенно важное и значимое прозвучало из уст министра?– Участие Сергея Викторовича в работе Саммита ООН по продовольственным системам показывает значимость данной общепланетарной проблемы для руководства и правительства России. Министр подчеркнул, что Россия как один из крупнейших производителей продовольствия и значимый участник мирового рынка сельхозпродукции вносит заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности, поддерживает усилия мирового сообщества в области гуманитарного реагирования и содействия международному развитию, последовательно участвует в оказании продовольственной помощи как по двусторонним каналам, так и по линии организации системы ООН. Как отметил министр, среди самых результативных форм помощи, которые Россия оказывает нуждающимся странам планеты, – это реализация проектов по школьному питанию, поскольку, находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект.Следует особо отметить, что данный тезис министра созвучен с тезисом генерального секретаря ООН, который, выступая на пленарном заседании, особо подчеркнул, что государства-члены ООН объединяются вокруг всеобщего доступа к полноценному питанию в школах и то, что это, на его взгляд, есть прекрасный пример того, как социальная защита может поддерживать жизнестойкость, продовольственную безопасность и права детей и молодежи в государствах планеты.Очень важным посылом С.В. Лаврова в адрес руководства и секретариата ООН прозвучали слова о том, что даже самые амбициозные рекомендации Саммита рискуют остаться только на бумаге, если не будут приняты решения по координации последующей деятельности в данном направлении. Российская сторона, как подчеркнул министр, исходит из того, что главенствующая роль в этом процессе должна принадлежать правительствам государств-членов при поддержке римских международных организаций – ФАО, Всемирной продовольственной организации и Международному фонду сельскохозяйственного развития, работающих во взаимодействии с другими организациями системы ООН.Российским участникам национального диалога, а их было около 100 организаций, включающих представителей органов власти, науки, бизнеса и НПО, приятно осознавать, что их многомесячная работа нашла свое отражение в национальном докладе, озаглавленном "Навстречу Саммиту ООН по продовольственным системам".– Я ознакомился с материалами, документами и выступлениями, размещенными на сайте Дипломатической академии МИД и отражающими сложную и многогранную деятельность большого коллектива специалистов, принявших участие в подготовке 24-страничного документа Итоги Национального диалога в Российской Федерации, озаглавленного "Навстречу Саммиту ООН по продовольственным системам: российские приоритеты, достижения и задачи". Расскажите вкратце, как проходила работа вашего коллектива в проведении национального диалога и что положено в основу российских приоритетов, достижений и задач?– Мне приятно узнать, что люди, далекие от сельскохозяйственной и продовольственной проблематики, хотят больше узнать о Саммите ООН, о том, какая работа на национальном уровне ему предшествовала, а также о том, что представляют собой российские приоритеты, какими достижениями мы гордимся и какие задачи ставим на среднесрочную и отдаленную перспективу.Следует отметить, что 24 ноября 2020 года Россия объявила о запуске национального диалога по продовольственным системам.Мной как национальным координатором по подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам ставилась задача перед членами нашей профессиональной многопрофильной команды – учесть всю палитру мнений по магистральным вопросам развития продовольственных систем в России и в мире и внести достойный российский вклад в подготовку Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года. Было проведено много деловых встреч с заинтересованными министерствами, организациями, коллективами, ассоциациями, союзами, бизнес-сообществом и неправительственными организациями. Все предложения, проекты, инновации, достижения и рекомендации были учтены и систематизированы.Результатом нашей восьмимесячной работы стала подготовка документа, который был представлен министром в Нью-Йорке 23 сентября сего года. В документе мы изложили российские приоритеты применительно как к преобразованию национальной продовольственной системы, так и к оказанию содействия нуждающимся странам, в том числе по линии международных ооновских организаций. Все члены нашей команды гордятся проделанной работой и результатом, который представлен на многих форумах и площадках, в том числе международных, включая площадку ООН.Мы находимся в постоянном контакте с секретариатом ФАО и ООН с целью продвижения на международный уровень российских ноу-хау в области производства продовольствия, создания инновационных форм биоминеральных удобрений и программ по повышению плодородия почв. Россия развивает инновационные направления в сельскохозяйственном и продовольственной сферах, которыми мы гордимся и открыто делимся с мировым сообществом. При этом мы системно доносим до структур ООН и ФАО, что российские инновации способны повысить производство сельскохозяйственной продукции на планете и многократно улучшить ситуацию с доступностью продовольствия в развивающихся странах.– Александр Владимирович, не могли бы вы назвать нашим читателям несколько перспективных российских разработок, которыми мы готовы делиться с государствами планеты для искоренения голода и ликвидации всех форм неполноценного питания?– Пожалуй, мог бы выделить несколько предложений, хотя конечно, этими предложениями не исчерпывается инициативная часть нашего доклада.Предложение первое. Формирование устойчивых систем школьного питания в государствах планеты – уникальный гуманитарный проект, реализуемый сегодня на средства правительства Российской Федерации в восьми развивающихся государствах планеты совместно с Всемирной продовольственной программой. Российская Федерация предлагает расширить географию данного проекта с тем, чтобы гарантировать доступность школьного питания для детей и молодежи беднейших стран планеты.Предложение второе. Российская практика показала, что важную роль в ликвидации голода, обеспечении продовольственной безопасности играет экологически устойчивое (зеленое) сельское хозяйство, использующее биоминеральные удобрения нового поколения. Россия стала первой страной мира, создавшей и внедряющей такие инновационные биоминеральные удобрения на отечественных полях. Применение новых российских разработок фермерами планеты позволит не только увеличить на 20-30% объем производства экологически чистой с/х продукции, но и восстанавливать малоплодородные территории и тем самым расширять мировые зоны производства продовольствия, так необходимого растущему населению земли.Предложение третье. Среди пятерки мировых компаний – лидеров, поставляющих фермерам планеты минеральные фосфорные удобрения, особняком стоит российская компания "ФосАгро" – производитель "зеленых" фосфорных удобрений, свободных от токсичных и опасных элементов, таких как кадмий, свинец и ртуть. Как мировой лидер экологически чистых удобрений "ФосАгро", совместно с ФАО реализует уникальный международный проект, главной целью которого является устранение нищеты и голода на планете через инвестиции в сельскохозяйственную отрасль развивающихся стран, что позволяет преодолевать глобальные проблемы продовольственной безопасности, управлять плодородием почв и сохранять биоразнообразие на планете. Кроме того, "ФосАгро" участвует в реализации глобальной программы по повышению навыков фермеров в области устойчивого управления почвами – "Доктора для почв". В рамках программы разработаны "почвенные аптечки" – наборы инструментов для предварительного проведения анализа с целью получения общего представления о состоянии почвы. Эта программа была уже представлена в форме доклада участника национального диалога на предварительном Саммите в ФАО в июле этого года, а также на московской конференции, организованной МИД России, "Россия – Африка". Думаю, что и другие перспективные разработки российских участников Саммита могут представлять интерес для государств-членов ООН.– Планируется ли продолжение национальных диалогов?– В своем выступлении С.В. Лавров прямо заявил о полезности продолжения национального диалога. Думаю, что в этом будут заинтересованы и его российские участники.

https://ria.ru/20210708/tseny-1740411806.html

https://ria.ru/20210309/prodovolstvie-1600413266.html

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

https://ria.ru/20210512/tseny-1732018122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, александр яковенко, оон, сергей лавров, россия