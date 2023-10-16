https://ria.ru/20231016/probki-1903186986.html

Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом

Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом - РИА Новости, 16.10.2023

Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом

Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы пользоваться городским транспортом из-за дождя и больших пробок в городе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:53

2023-10-16T20:53

2023-10-16T20:53

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы пользоваться городским транспортом из-за дождя и больших пробок в городе, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В городе идет дождь — просим для поездок воспользоваться городским транспортом Причины: дождь, низкие скорости, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сейчас сильно затруднено движение: в центральной части города на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД, на Садовом кольце в районе Самотечной эстакады", - говорится в сообщении. "Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время. Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231016/pogoda-1903136239.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)