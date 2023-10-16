https://ria.ru/20231016/probki-1903186986.html
Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом
Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом - РИА Новости, 16.10.2023
Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом
Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы пользоваться городским транспортом из-за дождя и больших пробок в городе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:53
2023-10-16T20:53
2023-10-16T20:53
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы пользоваться городским транспортом из-за дождя и больших пробок в городе, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В городе идет дождь — просим для поездок воспользоваться городским транспортом Причины: дождь, низкие скорости, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сейчас сильно затруднено движение: в центральной части города на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД, на Садовом кольце в районе Самотечной эстакады", - говорится в сообщении. "Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время. Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231016/pogoda-1903136239.html
москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Московских водителей попросили пользоваться городским транспортом
Дептранс Москвы попросил пользоваться городским транспортом из-за дождя и пробок