Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России
Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России звездам шоу-бизнеса
Поэтесса Анна Ахматова. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Поэтесса Анна Ахматова не стала уезжать из России в сложные времена, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, покинувших страну из-за СВО, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было, и годами… Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью", — отметила Симоньян.
По словам журналистки, она до глубины души поражена "постами, фразами, вроде фразы (Андрея) Макаревича "Я желаю удачи нашим бойцам".
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"Мы даже умудрились здесь не соскучиться по бабушке всея советской эстрады, люди на нее очевидно все обиделись, хотя казалось бы, какая была народная любовь. Абсолютно справедливо теперь к ней претензии", — добавила Симоньян.
Также, по ее мнению, уехавшие пытались убедить окружающих, что их в России "не устраивает Путин, Шойгу, Соловьев", во всем виноваты агрессивные люди, которые противоречат их принципам — они якобы за мир, а остальные — за войну.
"Но как только полыхнуло в Израиле, все эти принципы куда-то делись. Оказалось, что никаких ценностей никогда и не было. Эти ценности — это было отмазкой такой, прикрывающей ненависть к Родине. Они не ждали никакого просветления России, просветление — это когда Россию уничтожат. <…> Их от нас от всех тошнит, а любой медик скажет — если тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать, поэтому чемодан, вокзал, Израиль, Армения, другие страны, мы скучать здесь не будем", — подчеркнула Симоньян.
Она напомнила, что бывшего мужа Ахматовой — Николая Гумилева — в 1921 году расстреляли большевики, а сына Льва посадили при Сталине, но поэтесса "пережила всех своих мучителей, пережила Сталина".
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"И осталась в истории своего народа, в истории нашей культуры, в истории нашего языка великими словами: "Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл — я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. <...> Вот к несчастью или к счастью — это мы посмотрим. Как сказал Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), активная оборона с божьей помощью даст свои плоды, и мы посмотрим, у кого там счастье, у кого несчастье", — заключила Симоньян.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты во вторник заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории страны, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", на родине "не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен".