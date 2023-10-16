https://ria.ru/20231016/primer-1902958124.html

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России - РИА Новости, 16.10.2023

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России

Поэтесса Анна Ахматова не стала уезжать из России в сложные времена, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, покинувших страну из-за СВО, заявила главный... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:32

2023-10-16T00:32

2023-10-16T00:43

культура

маргарита симоньян

россия

анна ахматова

общество

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/65/1012176515_0:260:1581:1149_1920x0_80_0_0_9a32a0abdfb267920b99ae7b2f2b4e8a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Поэтесса Анна Ахматова не стала уезжать из России в сложные времена, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, покинувших страну из-за СВО, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было, и годами… Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью", — отметила Симоньян.По словам журналистки, она до глубины души поражена "постами, фразами, вроде фразы (Андрея) Макаревича "Я желаю удачи нашим бойцам"."Мы даже умудрились здесь не соскучиться по бабушке всея советской эстрады, люди на нее очевидно все обиделись, хотя казалось бы, какая была народная любовь. Абсолютно справедливо теперь к ней претензии", — добавила Симоньян.Также, по ее мнению, уехавшие пытались убедить окружающих, что их в России "не устраивает Путин, Шойгу, Соловьев", во всем виноваты агрессивные люди, которые противоречат их принципам — они якобы за мир, а остальные — за войну."Но как только полыхнуло в Израиле, все эти принципы куда-то делись. Оказалось, что никаких ценностей никогда и не было. Эти ценности — это было отмазкой такой, прикрывающей ненависть к Родине. Они не ждали никакого просветления России, просветление — это когда Россию уничтожат. <…> Их от нас от всех тошнит, а любой медик скажет — если тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать, поэтому чемодан, вокзал, Израиль, Армения, другие страны, мы скучать здесь не будем", — подчеркнула Симоньян.Она напомнила, что бывшего мужа Ахматовой — Николая Гумилева — в 1921 году расстреляли большевики, а сына Льва посадили при Сталине, но поэтесса "пережила всех своих мучителей, пережила Сталина"."И осталась в истории своего народа, в истории нашей культуры, в истории нашего языка великими словами: "Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл — я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. <...> Вот к несчастью или к счастью — это мы посмотрим. Как сказал Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), активная оборона с божьей помощью даст свои плоды, и мы посмотрим, у кого там счастье, у кого несчастье", — заключила Симоньян.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты во вторник заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории страны, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", на родине "не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен".

https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html

https://ria.ru/20230912/putin-1895784233.html

https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, россия, анна ахматова, общество, культура