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"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 16.10.2023
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09:46 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html
"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину
"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 16.10.2023
"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину
Западные союзники Украины несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ, поскольку передавали оружие не вовремя и в небольшом объеме, заявил в эфире... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:46
2023-10-16T09:46
украина
россия
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ, поскольку передавали оружие не вовремя и в небольшом объеме, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн."Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления", – отметил он.Виттман признался, что промедление в поставках вооружения дало российской армии достаточно времени, чтобы построить крепкие и непробиваемые линии обороны.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, welt
Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину

Генерал Виттманн: несвоевременные поставки оружия Западом привели к провалу ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ, поскольку передавали оружие не вовремя и в небольшом объеме, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн.
"Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления", – отметил он.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Никаких иллюзий": украинский офицер сделал мрачное признание о ВСУ
Вчера, 02:05
Виттман признался, что промедление в поставках вооружения дало российской армии достаточно времени, чтобы построить крепкие и непробиваемые линии обороны.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
Вчера, 07:36
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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