https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html

"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину

"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 16.10.2023

"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину

Западные союзники Украины несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ, поскольку передавали оружие не вовремя и в небольшом объеме, заявил в эфире... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:46

2023-10-16T09:46

2023-10-16T09:46

украина

россия

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ, поскольку передавали оружие не вовремя и в небольшом объеме, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн."Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления", – отметил он.Виттман признался, что промедление в поставках вооружения дало российской армии достаточно времени, чтобы построить крепкие и непробиваемые линии обороны.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, welt