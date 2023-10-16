https://ria.ru/20231016/posol-1903156513.html

МИД Колумбии заявил, что посол Израиля должен уехать из страны

МИД Колумбии заявил, что посол Израиля должен уехать из страны - РИА Новости, 16.10.2023

МИД Колумбии заявил, что посол Израиля должен уехать из страны

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва заявил в социальной сети Х после публичной дискуссии президента Густаво Петро с послом Израиля Гали Даганом о... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:37

2023-10-16T19:37

2023-10-16T19:37

в мире

израиль

колумбия

палестина

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оон

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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва заявил в социальной сети Х после публичной дискуссии президента Густаво Петро с послом Израиля Гали Даганом о том, что израильский дипломат должен принести извинения и покинуть страну. "Всемирная история дипломатии отмечена новой вехой бессмысленного высокомерия израильского посла в Колумбии по отношению к Густаво Петро, президенту республики. Какой стыд. Как минимум, просить прощения и удалиться", - написал Лейва.Колумбийский лидер Густаво Петро после обострения конфликта Палестины и Израиля неоднократно высказывался в поддержку палестинского государства и осуждал неизбирательные действия Израиля в Газе. Слова министра обороны Израиля Йоава Галанта, который назвал противников из Палестины "человекоподобными животными", он сравнил с высказываниями нацистов в отношении евреев. После речи президента США Джо Байдена, который заявил о страдающем мирном населении Палестины, Петро возложил ответственность за ситуацию в Палестине на Вашингтон и призвал Белый дом привести ситуацию в регионе к мирному договору, основанному на идее двух государств. Посол Израиля в Колумбии Гали Даган в эфире местных СМИ и в своих аккаунтах в соцсетях начал на прошлой неделе публичную полемику с Петро, а в последнем сообщении позволил себе короткую лекцию по истории движения ХАМАС с посылом о необходимости его уничтожения. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят сообщил в понедельник, что в министерство была вызвана посол Колумбии Маргарита Манхарес для выражения протеста в связи с высказываниями президента страны Густаво Петро об Израиле, а также объявил о прекращении экспорта в Колумбию в сфере безопасности. Колумбийский лидер в ответ на это заявил, что Колумбия "не поддерживает геноцид" и готова приостановить отношения с Израилем при необходимости. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html

израиль

колумбия

палестина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, колумбия, палестина, густаво петро, джо байден, владимир путин, оон, хамас