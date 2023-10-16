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"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине - РИА Новости, 16.10.2023
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12:38 16.10.2023 (обновлено: 15:51 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине - РИА Новости, 16.10.2023
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Запад все реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:38
2023-10-16T15:51
в мире
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сша
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джон кирби
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад все реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas."Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить", — отметил он.В качестве примера Берлетик привел последний пакет помощи от Германии, в который вошли в том числе всего десять танков Leopard 1A5."Танк Leopard 1 — предшественник Leopard 2, который уже был использован и не принес никаких результатов в ходе контрнаступления ВСУ. Leopard 1 еще старее &lt;…&gt; — с легкой броней, маленькой пушкой. Он не покрывает нужды Украины на поле боя. &lt;…&gt; Десяти танков недостаточно", — подчеркнул он.Бывший военный добавил, что вся оказываемая помощь неспособна поменять исход контрнаступления.Ранее во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно. Как уточнил чиновник, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит "в краткосрочной перспективе".
https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
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в мире, украина, сша, германия, джон кирби, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Германия, Джон Кирби, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине

Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад все реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
"Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить", — отметил он.
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В качестве примера Берлетик привел последний пакет помощи от Германии, в который вошли в том числе всего десять танков Leopard 1A5.
"Танк Leopard 1 — предшественник Leopard 2, который уже был использован и не принес никаких результатов в ходе контрнаступления ВСУ. Leopard 1 еще старее <…> — с легкой броней, маленькой пушкой. Он не покрывает нужды Украины на поле боя. <…> Десяти танков недостаточно", — подчеркнул он.
Бывший военный добавил, что вся оказываемая помощь неспособна поменять исход контрнаступления.
Ранее во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно. Как уточнил чиновник, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит "в краткосрочной перспективе".
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