https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html

"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине

"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине - РИА Новости, 16.10.2023

"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине

Запад все реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:38

2023-10-16T12:38

2023-10-16T15:51

в мире

украина

сша

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джон кирби

нато

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад все реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas."Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить", — отметил он.В качестве примера Берлетик привел последний пакет помощи от Германии, в который вошли в том числе всего десять танков Leopard 1A5."Танк Leopard 1 — предшественник Leopard 2, который уже был использован и не принес никаких результатов в ходе контрнаступления ВСУ. Leopard 1 еще старее <…> — с легкой броней, маленькой пушкой. Он не покрывает нужды Украины на поле боя. <…> Десяти танков недостаточно", — подчеркнул он.Бывший военный добавил, что вся оказываемая помощь неспособна поменять исход контрнаступления.Ранее во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно. Как уточнил чиновник, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит "в краткосрочной перспективе".

https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

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в мире, украина, сша, германия, джон кирби, нато, вооруженные силы украины