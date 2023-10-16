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Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях - РИА Новости, 16.10.2023
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14:34 16.10.2023 (обновлено: 14:35 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/polsha-1903063253.html
Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях
Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях - РИА Новости, 16.10.2023
Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях
в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:34
2023-10-16T14:35
польша
в мире
кшиштоф босак
дональд туск
европейский совет
матеуш моравецкий
право и справедливость
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" не намерена участвовать в парламентских коалициях после прошедших в воскресенье выборов, заявил один из ее лидеров Кшиштоф Босак в соцсети X.&quot;В связи с многочисленными вопросами журналистов хочу сообщить, что наша декларация во время предвыборной кампании о том, что мы не войдем в коалицию ни с PiS (правящая партия &quot;Право и справедливость&quot; - ред.), ни с PO (оппозиционная &quot;Гражданская коалиция&quot; - ред.), все еще актуальна. Мы не продадимся. Мы будем достойно представлять наших избирателей!&quot; - написал Босак.По последним промежуточным данным, "Конфедерация" набрала 7,36% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 15 депутатских мандатов. До настоящего времени в Польше сохраняется неопределенность по вопросу, какая политическая сила сформирует правительство по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Предварительные результаты Госизбиркома, которые постоянно обновляются по мере обработки избирательных бюллетеней говорят о том, что оппозиции в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на то, чтобы сформировать правящую коалицию и отстранить от власти правопопулистскую "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей – как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск - уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html
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польша, в мире, кшиштоф босак, дональд туск, европейский совет, матеуш моравецкий, право и справедливость
Польша, В мире, Кшиштоф Босак, Дональд Туск, Европейский совет, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях

Польские националисты заявили, что не намерены входить в парламентские коалиции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" не намерена участвовать в парламентских коалициях после прошедших в воскресенье выборов, заявил один из ее лидеров Кшиштоф Босак в соцсети X.
«

"В связи с многочисленными вопросами журналистов хочу сообщить, что наша декларация во время предвыборной кампании о том, что мы не войдем в коалицию ни с PiS (правящая партия "Право и справедливость" - ред.), ни с PO (оппозиционная "Гражданская коалиция" - ред.), все еще актуальна. Мы не продадимся. Мы будем достойно представлять наших избирателей!" - написал Босак.

По последним промежуточным данным, "Конфедерация" набрала 7,36% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 15 депутатских мандатов.
До настоящего времени в Польше сохраняется неопределенность по вопросу, какая политическая сила сформирует правительство по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
Вчера, 00:38
Предварительные результаты Госизбиркома, которые постоянно обновляются по мере обработки избирательных бюллетеней говорят о том, что оппозиции в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.
В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на то, чтобы сформировать правящую коалицию и отстранить от власти правопопулистскую "Право и справедливость".
При этом представители обоих лагерей – как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск - уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Моравецкий намерен сформировать новое правительство Польши
15 октября, 23:39
 
ПольшаВ миреКшиштоф БосакДональд ТускЕвропейский советМатеуш МоравецкийПраво и справедливость
 
 
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