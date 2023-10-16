Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях
Польские националисты заявили, что не намерены входить в парламентские коалиции
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" не намерена участвовать в парламентских коалициях после прошедших в воскресенье выборов, заявил один из ее лидеров Кшиштоф Босак в соцсети X.
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"В связи с многочисленными вопросами журналистов хочу сообщить, что наша декларация во время предвыборной кампании о том, что мы не войдем в коалицию ни с PiS (правящая партия "Право и справедливость" - ред.), ни с PO (оппозиционная "Гражданская коалиция" - ред.), все еще актуальна. Мы не продадимся. Мы будем достойно представлять наших избирателей!" - написал Босак.
По последним промежуточным данным, "Конфедерация" набрала 7,36% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 15 депутатских мандатов.
До настоящего времени в Польше сохраняется неопределенность по вопросу, какая политическая сила сформирует правительство по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов.
Предварительные результаты Госизбиркома, которые постоянно обновляются по мере обработки избирательных бюллетеней говорят о том, что оппозиции в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.
В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на то, чтобы сформировать правящую коалицию и отстранить от власти правопопулистскую "Право и справедливость".
При этом представители обоих лагерей – как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск - уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.