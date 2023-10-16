https://ria.ru/20231016/polsha-1903063253.html

Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях

Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях - РИА Новости, 16.10.2023

Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях

в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:34

2023-10-16T14:34

2023-10-16T14:35

польша

в мире

кшиштоф босак

дональд туск

европейский совет

матеуш моравецкий

право и справедливость

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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" не намерена участвовать в парламентских коалициях после прошедших в воскресенье выборов, заявил один из ее лидеров Кшиштоф Босак в соцсети X."В связи с многочисленными вопросами журналистов хочу сообщить, что наша декларация во время предвыборной кампании о том, что мы не войдем в коалицию ни с PiS (правящая партия "Право и справедливость" - ред.), ни с PO (оппозиционная "Гражданская коалиция" - ред.), все еще актуальна. Мы не продадимся. Мы будем достойно представлять наших избирателей!" - написал Босак.По последним промежуточным данным, "Конфедерация" набрала 7,36% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 15 депутатских мандатов. До настоящего времени в Польше сохраняется неопределенность по вопросу, какая политическая сила сформирует правительство по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Предварительные результаты Госизбиркома, которые постоянно обновляются по мере обработки избирательных бюллетеней говорят о том, что оппозиции в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на то, чтобы сформировать правящую коалицию и отстранить от власти правопопулистскую "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей – как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск - уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, в мире, кшиштоф босак, дональд туск, европейский совет, матеуш моравецкий, право и справедливость