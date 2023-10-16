https://ria.ru/20231016/polsha-1903010506.html

PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней

PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней - РИА Новости, 16.10.2023

PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней

Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:14

2023-10-16T11:14

2023-10-16T14:04

в мире

польша

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

дональд туск

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия. Пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов. Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.Предварительные результаты говорят также о рекордной явке. В округах, из которых уже пришли данные, насчитали 4 782 539 действительных избирательных бюллетеней — это 71,99% от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость, европейский совет