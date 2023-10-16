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PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней - РИА Новости, 16.10.2023
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11:14 16.10.2023 (обновлено: 14:04 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/polsha-1903010506.html
PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней
PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней - РИА Новости, 16.10.2023
PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней
Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:14
2023-10-16T14:04
в мире
польша
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
дональд туск
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия. Пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов. Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.Предварительные результаты говорят также о рекордной явке. В округах, из которых уже пришли данные, насчитали 4 782 539 действительных избирательных бюллетеней — это 71,99% от общего числа избирателей.
https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Право и справедливость, Европейский совет
PiS лидирует на выборах в Польше после обработки 26,43 процента бюллетеней

PiS продолжает лидировать на выборах в Польше с 40,06 процента голосов

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIЯрослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии "Право и справедливость" в Варшаве после парламентских выборов в Польше
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии Право и справедливость в Варшаве после парламентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии "Право и справедливость" в Варшаве после парламентских выборов в Польше
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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия.
  1. 1.
    Правящая правопопулистская партия набирает 40,06% голосов;
  2. 2.
    Оппозиционная "Гражданская коалиция" — 26,4% голосов;
  3. 3.
    Центристский "Третий путь" — 14,01% голосов;
  4. 4.
    "Левые" — 8,06% голосов;
  5. 5.
    Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,4%.
Пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов.
Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.
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В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость".
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
Предварительные результаты говорят также о рекордной явке. В округах, из которых уже пришли данные, насчитали 4 782 539 действительных избирательных бюллетеней — это 71,99% от общего числа избирателей.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийДональд ТускПраво и справедливостьЕвропейский совет
 
 
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