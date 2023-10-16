https://ria.ru/20231016/polsha-1902986459.html

Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах

Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 16.10.2023

Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с 40,17% голосов после обработки 10,3% бюллетеней,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:05

2023-10-16T09:05

2023-10-16T09:22

польша

право и справедливость

в мире

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с 40,17% голосов после обработки 10,3% бюллетеней, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.Ближайший преследователь PiS – оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 10,3% бюллетеней набирает 26,55% голосов.Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции" в парламент проходят центристский "Третий путь" - 13,66% голосов, "Левые" - 8,34% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 7,35%.Данный расклад сил указывает на то, что в случае объединения в коалицию трех оппозиционных сил - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Левых", вместе они не смогут получить более половины депутатских мандатов и сформировать правительство.Однако речь идет лишь о 10,3% обработанных бюллетеней, в то время как exit-poll лаборатории Ipsos говорит о том, что оппозиция, если сможет объединиться, получит парламентское большинство.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, право и справедливость, в мире, ярослав качиньский