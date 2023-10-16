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Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 16.10.2023
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09:05 16.10.2023 (обновлено: 09:22 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/polsha-1902986459.html
Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 16.10.2023
Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с 40,17% голосов после обработки 10,3% бюллетеней,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:05
2023-10-16T09:22
польша
право и справедливость
в мире
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с 40,17% голосов после обработки 10,3% бюллетеней, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.Ближайший преследователь PiS – оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 10,3% бюллетеней набирает 26,55% голосов.Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции" в парламент проходят центристский "Третий путь" - 13,66% голосов, "Левые" - 8,34% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 7,35%.Данный расклад сил указывает на то, что в случае объединения в коалицию трех оппозиционных сил - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Левых", вместе они не смогут получить более половины депутатских мандатов и сформировать правительство.Однако речь идет лишь о 10,3% обработанных бюллетеней, в то время как exit-poll лаборатории Ipsos говорит о том, что оппозиция, если сможет объединиться, получит парламентское большинство.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html
https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html
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польша, право и справедливость, в мире, ярослав качиньский
Польша, Право и справедливость, В мире, Ярослав Качиньский
Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах

Правящая партия Польши "Право и справедливость" лидирует на выборах в парламент

© AP Photo / Michal DyjukМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с 40,17% голосов после обработки 10,3% бюллетеней, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.
Ближайший преследователь PiS – оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 10,3% бюллетеней набирает 26,55% голосов.
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность
Вчера, 07:56
Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции" в парламент проходят центристский "Третий путь" - 13,66% голосов, "Левые" - 8,34% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 7,35%.
Данный расклад сил указывает на то, что в случае объединения в коалицию трех оппозиционных сил - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Левых", вместе они не смогут получить более половины депутатских мандатов и сформировать правительство.
Однако речь идет лишь о 10,3% обработанных бюллетеней, в то время как exit-poll лаборатории Ipsos говорит о том, что оппозиция, если сможет объединиться, получит парламентское большинство.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Моравецкий намерен сформировать новое правительство Польши
15 октября, 23:39
 
ПольшаПраво и справедливостьВ миреЯрослав Качиньский
 
 
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