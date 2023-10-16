https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html

Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность

Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность - РИА Новости, 16.10.2023

Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность

Прошедшие в воскресенье в Польше парламентские выборы ввергли страну во внутриполитическую неопределенность. Результаты exit poll, опубликованные сразу после... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:56

2023-10-16T07:56

2023-10-16T15:49

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ярослав качиньский

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право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Прошедшие в воскресенье в Польше парламентские выборы ввергли страну во внутриполитическую неопределенность. Результаты exit poll, опубликованные сразу после голосования, показали, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набрала наибольшее количество голосов среди всех участников избирательной кампании, но три оппозиционные партии вместе набрали более половины голосов. Если они сумеют объединиться в коалицию, то получат шанс сформировать правительство и отстранить от власти PiS.Ранее польские аналитики заявляли, что исход парламентских выборов в стране повлияет на внутреннюю повестку, однако не отразится на международной позиции республики — в частности, на украинском вопросе и на отношениях с Россией и Белоруссией: в этих сферах правящая "Право и справедливость" и оппозиционная "Гражданская коалиция" придерживаются одинаковых взглядов.Пиррова победа По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия Польши — правопопулистская "Право и справедливость" — набрала 36,8% голосов. В свою очередь, оппозиционные праволиберальная "Гражданская коалиция", центристский "Третий путь" и "Левые" набрали 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения. Пятая прошедшая в парламент политическая сила — коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — набрала, по данным exit poll, 6,2% голосов избирателей.Таким образом, вероятность, что "Право и справедливость" перейдет в оппозицию после восьми лет нахождения у власти, представляется достаточно высокой. Не все так просто Однако не стоит ожидать автоматической смены власти в стране. Польский политолог Марек Мишкевич в беседе с РИА Новости отметил тот факт, что для этого в коалицию должны войти три политические силы совершенно различных идеологий."Даже когда произносишь "коалиция правых, центристов и левых", это уже звучит очень странно. Без сомнения, всех их объединяет ненависть к PiS. Но вопрос заключается в том, хватит ли этого для того, чтобы преодолеть свои противоречия", — сказал он.Собеседник агентства считает, что усложняет вопрос и тот факт, что коалицию придется заключать на троих, а не на двоих. "Что такое договоренность о заключении коалиции? Это, скажем себе честно, дележ министерских портфелей. Ну а на троих делить всегда сложнее, чем на двоих. Ну и конечно, не стоит забывать, что каждая группировка из этой тройки сама неоднородна и состоит из нескольких когда-то отдельных партий и движений", — сказал он.Мишкевич также допускает, что в случае разлада между тремя оппозиционными игроками политического поля кто-нибудь из них может войти в коалицию с "Правом и справедливостью". "Любой из этой тройки объединяется с PiS, в эту коалицию входит "Конфедерация", и партия Ярослава Качиньского остается у власти", — сказал он.Настоящих буйных многоСразу же после оглашения результатов exit poll о своем праве сформировать правительство практически одновременно заявили представители "Права и справедливости" и "Гражданской коалиции".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит сформировать новое правительство именно ему. "Так вероятнее всего будет, потому что такова политическая традиция в Польше", — сказал Моравецкий журналистам, отвечая на вопрос, поручит ли Дуда ему формирование правительства."Если у нас будет шанс сформировать правительство, мы им воспользуемся. Мы постараемся построить стабильное правительство, которое поведет страну сквозь сложные времена", — добавил он.При этом результат "Права и справедливости" Моравецкий считает победой. "Никому еще не удавалось три раза подряд выиграть парламентские выборы", — сказал он.В свою очередь, лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны."У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили", — заявил Туск журналистам.Призрак перевыборовПолитическую неопределенность в Польше подогревает и тот факт, что президентом страны остается активный деятель "Права и справедливости", ставленник Ярослава Качиньского Анджей Дуда. Трудно представить, что он, даже если оппозиции удастся договориться о коалиции, сразу же поручит формирование правительства Туску.В соответствии с Конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.В случае вынесения правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.В случае же если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.Неожиданное фиаско референдумаОдновременно с парламентскими выборами в Польше прошел и общенациональный референдум, на который вынесли четыре вопроса, инициированные "Правом и справедливостью". По мнению ряда наблюдателей, на плебисцит вынесли вопросы, сформулированные таким образом, чтобы на них сложно было дать положительный ответ.Например, первый вопрос звучал так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".Второй вопрос касался отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.Гражданам также предложили заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию забора на границе с Белоруссией. Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считали его частью предвыборной кампании "Права и справедливости". Оппозиция обвиняла власть в том, что, назначив референдум на один день с выборами, "Право и справедливость" пытается одновременно использовать выделенные на него средства для дополнительной агитации в свою пользу, а также использовать явку на выборы для того, чтобы референдум состоялся. Все оппозиционные силы вели активнейшую работу для того, чтобы убедить избирателей не принимать участия в этом плебисците, так как в соответствии с польским законодательством референдум признается состоявшимся тогда, когда в нем приняли участие более 50% избирателей. Усилия оппозиции принесли свои плоды. По данным exit poll, явка на референдуме составила около 40%, и он будет признан несостоявшимся.

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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, анджей дуда, право и справедливость, европейский совет, белоруссия, россия