https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html

Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ

Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ - РИА Новости, 16.10.2023

Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ

На Камчатке состоялась торжественная встреча атомной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" после перехода с Северного на Тихоокеанский... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:09

2023-10-16T10:09

2023-10-16T10:09

безопасность

камчатка

вилючинск

камчатский край

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Камчатке состоялась торжественная встреча атомной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" после перехода с Северного на Тихоокеанский флот, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот", - сказали в пресс-службе флота. Экипаж "Генералиссимуса Суворова" успешно завершил переход Северным морским путём, покинув Северный флот в конце августа. Торжественный митинг, посвящённый встрече новейшего атомного подводного ракетного крейсера, прошёл под руководством командующего ТОФ Виктора Лиина. В мероприятии участвовали представители командования подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края. Также на причале подводников встречали с моря рота почётного караула, оркестр и родственники экипажа. Андреевский флаг на подлодке "Генералиссимус Суворов" был торжественно поднят 29 декабря 2022 года, после чего подводный крейсер вошёл в состав Тихоокеанского флота. "Генералиссимус Суворов" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения, оснащённый 16 баллистическими ракетами "Булава". Шестой корабль проекта 955 "Борей" и второй на Тихоокеанском флоте, модернизированный до проекта 955А "Борей-А" подводный крейсер после субмарины "Князь Олег".

https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html

https://ria.ru/20230823/podlodka-1891727761.html

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вилючинск

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, камчатка, вилючинск, камчатский край, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии