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Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ - РИА Новости, 16.10.2023
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10:09 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ - РИА Новости, 16.10.2023
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ
На Камчатке состоялась торжественная встреча атомной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" после перехода с Северного на Тихоокеанский... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:09
2023-10-16T10:09
безопасность
камчатка
вилючинск
камчатский край
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Камчатке состоялась торжественная встреча атомной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" после перехода с Северного на Тихоокеанский флот, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот", - сказали в пресс-службе флота. Экипаж "Генералиссимуса Суворова" успешно завершил переход Северным морским путём, покинув Северный флот в конце августа. Торжественный митинг, посвящённый встрече новейшего атомного подводного ракетного крейсера, прошёл под руководством командующего ТОФ Виктора Лиина. В мероприятии участвовали представители командования подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края. Также на причале подводников встречали с моря рота почётного караула, оркестр и родственники экипажа. Андреевский флаг на подлодке "Генералиссимус Суворов" был торжественно поднят 29 декабря 2022 года, после чего подводный крейсер вошёл в состав Тихоокеанского флота. "Генералиссимус Суворов" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения, оснащённый 16 баллистическими ракетами "Булава". Шестой корабль проекта 955 "Борей" и второй на Тихоокеанском флоте, модернизированный до проекта 955А "Борей-А" подводный крейсер после субмарины "Князь Олег".
https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html
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безопасность, камчатка, вилючинск, камчатский край, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камчатка, Вилючинск, Камчатский край, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ

На Камчатке состоялась встреча атомной подлодки "Генералиссимус Суворов"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов"
Атомный подводный крейсер Генералиссимус Суворов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Камчатке состоялась торжественная встреча атомной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" после перехода с Северного на Тихоокеанский флот, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот", - сказали в пресс-службе флота.
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Экипаж "Генералиссимуса Суворова" успешно завершил переход Северным морским путём, покинув Северный флот в конце августа.
Торжественный митинг, посвящённый встрече новейшего атомного подводного ракетного крейсера, прошёл под руководством командующего ТОФ Виктора Лиина. В мероприятии участвовали представители командования подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края. Также на причале подводников встречали с моря рота почётного караула, оркестр и родственники экипажа.
Андреевский флаг на подлодке "Генералиссимус Суворов" был торжественно поднят 29 декабря 2022 года, после чего подводный крейсер вошёл в состав Тихоокеанского флота.
"Генералиссимус Суворов" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения, оснащённый 16 баллистическими ракетами "Булава". Шестой корабль проекта 955 "Борей" и второй на Тихоокеанском флоте, модернизированный до проекта 955А "Борей-А" подводный крейсер после субмарины "Князь Олег".
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