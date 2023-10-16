https://ria.ru/20231016/plity-1902944370.html

Резиновые дорожные плиты впервые применили при строительстве ЖК в Москве

Резиновые дорожные плиты впервые применили при строительстве ЖК в Москве - РИА Новости, 16.10.2023

Резиновые дорожные плиты впервые применили при строительстве ЖК в Москве

Дорожные плиты столичного производителя "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) из переработанных автомобильных покрышек впервые использовали при... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:15

2023-10-16T07:15

2023-10-16T07:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902942775_0:171:800:621_1920x0_80_0_0_3013a0a51bf53710c3e928bdb1b3c089.jpg

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Дорожные плиты столичного производителя "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) из переработанных автомобильных покрышек впервые использовали при строительстве жилого комплекса (ЖК) в условиях город, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Плиты использовали вместо бетонных аналогов при укладке дорожного полотна для заезда тяжелой техники весом до 80 тонн к стройплощадке.Компания является одним из лидеров отечественного рынка композитов, занимающаяся выпуском полного цикла продукции из полимерных композиционных материалов для разных отраслей промышленности, в частности, строительной, говорится в сообщении."Предприятие активно снабжает композитными материалами столицу и более шестидесяти регионов страны. Ежегодно производственные мощности компании позволяют выпускать до 8 тысяч мобильных плит. Изделия высоко востребованы при реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством жилых комплексов. Так, при возведении одного из столичных ЖК в ТиНАО были использованы резиновые дорожные плиты, которые позволяют практически без подготовительных работ осуществлять движение автотранспорта и тяжелой техники в период строительства. Это значительно экономит время и средства заказчика", – приводит пресс-служба слова главы ДИПП.На сегодняшний день для создания подъездных путей на стройплощадки, начиная с нулевого цикла, когда крайне необходимо жесткое покрытие для тяжелой грузовой техники, используются бетонные дорожные плиты. Однако они имеют ряд недостатков – их сложно восстанавливать, из них невозможно сделать единое прочное дорожного полотна, плиты не поглощают звук от движения по ним большегрузов. Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях их использование становится небезопасным, пояснили в пресс-службе.В свою очередь, дорожные плиты из переработанных автошин меньше подвержены повреждениям, а из-за высокого коэффициента трения они не сдвигаются по отношению к друг друга и держат преданную им форму. Плиты НЦК размером 4 на 2 метра имеют вес всего 950 килограммов, и вместе с тем свободно выдерживают нагрузку тяжелой стройтехники."Мобильные дорожные покрытия были специально разработаны для многократного применения в труднодоступных и удаленных районах страны. Впервые их использовали в условиях городской среды при возведении московского жилого комплекса. Плиты укладываются без подготовки грунтового основания, что позволяет значительно сократить время и трудозатраты при строительстве временных проездов. Изделия производятся из переработанных автомобильных шин, что делает их в 3 раза легче бетонных и помогает решать проблему утилизации покрышек. В зависимости от модификации резиновые плиты выдерживают даже разворот гусеничной техники весом сто десять тонн. Покрытие из них сохраняет свои характеристики как в летнее, так и в зимнее время", – отметил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов, слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Резиновые дорожные плиты успешно используются при строительстве объектов разного типа в сложных климатических условиях. К примеру, данное покрытие применили при обустройстве Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, а также для создания временного пути при замене части магистрального газопровода в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

https://ria.ru/20231015/moskva-1902793558.html

https://ria.ru/20231014/proektory-1902715367.html

https://ria.ru/20231013/polotentsesushiteli-1902512434.html

москва

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москва, владислав овчинский