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Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде - РИА Новости, 16.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/plennyy-1903016356.html
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде - РИА Новости, 16.10.2023
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде
Попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60% убитыми и ранеными. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:42
2023-10-16T11:42
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в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60% убитыми и ранеными. "Потерь много, есть и погибшие, и много раненых. Очень много. В основном, все раненые и погибшие - от артиллерийских обстрелов, дронов. У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40. Из того состава, что был при формировании бригады", - рассказал он. Савенко попал в плен на запорожском направлении в октябре.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде

Украинский пленный заявил, что от его бригады осталось около 40 процентов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60% убитыми и ранеными.
"Потерь много, есть и погибшие, и много раненых. Очень много. В основном, все раненые и погибшие - от артиллерийских обстрелов, дронов. У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40. Из того состава, что был при формировании бригады", - рассказал он.
Савенко попал в плен на запорожском направлении в октябре.
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