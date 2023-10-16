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Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде

Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде - РИА Новости, 16.10.2023

Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде

Попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60% убитыми и ранеными. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:42

2023-10-16T11:42

2023-10-16T11:42

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60% убитыми и ранеными. "Потерь много, есть и погибшие, и много раненых. Очень много. В основном, все раненые и погибшие - от артиллерийских обстрелов, дронов. У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40. Из того состава, что был при формировании бригады", - рассказал он. Савенко попал в плен на запорожском направлении в октябре.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр