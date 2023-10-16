https://ria.ru/20231016/plennye-1903198196.html

ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие

ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие - РИА Новости, 16.10.2023

ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие

Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T22:19

2023-10-16T22:19

2023-10-16T22:39

в мире

хамас

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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КАИР, 16 окт — РИА Новости. Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его обращение транслировали арабские телеканалы."По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У "Бригад Аль-Кассам" их около 200, остальные — у других формирований", — сказал он.По словам Обейды, 22 пленных погибли при израильских ударах по сектору Газа.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231016/zavaly-1903188683.html

https://ria.ru/20231015/smi-1902875870.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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в мире, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон