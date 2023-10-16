ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие при ударах
© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 16 окт — РИА Новости. Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его обращение транслировали арабские телеканалы.
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"По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У "Бригад Аль-Кассам" их около 200, остальные — у других формирований", — сказал он.
По словам Обейды, 22 пленных погибли при израильских ударах по сектору Газа.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.