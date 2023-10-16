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ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие - РИА Новости, 16.10.2023
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22:19 16.10.2023 (обновлено: 22:39 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/plennye-1903198196.html
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие - РИА Новости, 16.10.2023
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие
Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:19
2023-10-16T22:39
в мире
хамас
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
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КАИР, 16 окт — РИА Новости. Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его обращение транслировали арабские телеканалы.&quot;По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У &quot;Бригад Аль-Кассам&quot; их около 200, остальные — у других формирований&quot;, — сказал он.По словам Обейды, 22 пленных погибли при израильских ударах по сектору Газа.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231016/zavaly-1903188683.html
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в мире, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, ХАМАС, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие

ХАМАС заявило, что в Газе находятся около 250 пленных, есть погибшие при ударах

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 16 окт — РИА Новости. Около 250 человек находятся в плену в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда, его обращение транслировали арабские телеканалы.
«

"По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У "Бригад Аль-Кассам" их около 200, остальные — у других формирований", — сказал он.

Последствия разрушений после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Минздрав Палестины: под завалами в Газе находятся около тысячи человек
Вчера, 21:03
По словам Обейды, 22 пленных погибли при израильских ударах по сектору Газа.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
СМИ: в ХАМАС назвали условие освобождения пленных
15 октября, 11:07
 
В миреХАМАСУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООН
 
 
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