Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 16.10.2023 (обновлено: 19:57 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/peregovory-1903129451.html
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху
Владимир Путин созвонился с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, а позднее РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:27
2023-10-16T19:57
в мире
египет
иран
палестина
израиль
россия
владимир путин
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_0:224:3096:1966_1920x0_80_0_0_65ba061b4bea4b98b632b7120d4537f3.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, а позднее — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили пресс-служба Кремля и газета Haaretz."В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа", — отметили в администрации российского президента.Главы государств согласились, что необходимо достичь скорейшего прекращения огня и установить гуманитарное перемирие.Путин выслушал соображения коллег, которые подчеркнули важность снятия блокады сектора Газа, чтобы начать поставку медикаментов, продуктов и других жизненно важных товаров."Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", — добавили в Кремле.Как со своей стороны подчеркнул Путин, любые формы насилия в отношении мирных граждан неприемлемы. Он добавил, что Россия готова оказать гуманитарную помощь.Москва готова координировать усилия со всеми "конструктивно настроенными партнерами", чтобы как можно скорее остановить боевые действия.&quot;Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер&quot;, — указали в Кремле.Все главы государств согласились, что причиной беспрецедентной эскалации стал застой в ближневосточном урегулировании. Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен с созданием независимого Палестинского государства, сосуществующего с мире с Израилем.В беседе с президентом Египта Путин также обсудил содействие Каира в эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.По информации израильской газеты Haaretz, Путин и Нетаньяху также обсудили обострение палестино-израильского конфликта.По последним данным, в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль погибли более тысячи человек. Убиты или пропали без вести граждане более 40 государств, в том числе россияне.В секторе Газа в результате ответных действий со стороны еврейского государства погибли более двух тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
египет
иран
палестина
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_101:131:2657:2048_1920x0_80_0_0_432be32153e64c81f41325ffc997303e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, иран, палестина, израиль, россия, владимир путин, башар асад, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас
В мире, Египет, Иран, Палестина, Израиль, Россия, Владимир Путин, Башар Асад, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Махмуд Аббас
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху

Путин обсудил с президентами Сирии, Египта, Палестины и Ирана ситуацию в Газе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, а позднее — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили пресс-служба Кремля и газета Haaretz.
"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа", — отметили в администрации российского президента.
Главы государств согласились, что необходимо достичь скорейшего прекращения огня и установить гуманитарное перемирие.
Путин выслушал соображения коллег, которые подчеркнули важность снятия блокады сектора Газа, чтобы начать поставку медикаментов, продуктов и других жизненно важных товаров.
«
"Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", — добавили в Кремле.
Как со своей стороны подчеркнул Путин, любые формы насилия в отношении мирных граждан неприемлемы. Он добавил, что Россия готова оказать гуманитарную помощь.
Москва готова координировать усилия со всеми "конструктивно настроенными партнерами", чтобы как можно скорее остановить боевые действия.
«

"Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", — указали в Кремле.

Все главы государств согласились, что причиной беспрецедентной эскалации стал застой в ближневосточном урегулировании. Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен с созданием независимого Палестинского государства, сосуществующего с мире с Израилем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Вчера, 18:10
В беседе с президентом Египта Путин также обсудил содействие Каира в эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.
По информации израильской газеты Haaretz, Путин и Нетаньяху также обсудили обострение палестино-израильского конфликта.
По последним данным, в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль погибли более тысячи человек. Убиты или пропали без вести граждане более 40 государств, в том числе россияне.
В секторе Газа в результате ответных действий со стороны еврейского государства погибли более двух тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреЕгипетИранПалестинаИзраильРоссияВладимир ПутинБашар АсадХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМахмуд Аббас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала