https://ria.ru/20231016/peregovory-1903129451.html

Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху

Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023

Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху

Владимир Путин созвонился с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, а позднее РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:27

2023-10-16T18:27

2023-10-16T19:57

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башар асад

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин созвонился с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом, а позднее — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили пресс-служба Кремля и газета Haaretz."В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа", — отметили в администрации российского президента.Главы государств согласились, что необходимо достичь скорейшего прекращения огня и установить гуманитарное перемирие.Путин выслушал соображения коллег, которые подчеркнули важность снятия блокады сектора Газа, чтобы начать поставку медикаментов, продуктов и других жизненно важных товаров."Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", — добавили в Кремле.Как со своей стороны подчеркнул Путин, любые формы насилия в отношении мирных граждан неприемлемы. Он добавил, что Россия готова оказать гуманитарную помощь.Москва готова координировать усилия со всеми "конструктивно настроенными партнерами", чтобы как можно скорее остановить боевые действия."Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", — указали в Кремле.Все главы государств согласились, что причиной беспрецедентной эскалации стал застой в ближневосточном урегулировании. Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен с созданием независимого Палестинского государства, сосуществующего с мире с Израилем.В беседе с президентом Египта Путин также обсудил содействие Каира в эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.По информации израильской газеты Haaretz, Путин и Нетаньяху также обсудили обострение палестино-израильского конфликта.По последним данным, в результате нападения бойцов движения ХАМАС на Израиль погибли более тысячи человек. Убиты или пропали без вести граждане более 40 государств, в том числе россияне.В секторе Газа в результате ответных действий со стороны еврейского государства погибли более двух тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

египет

иран

палестина

израиль

россия

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