https://ria.ru/20231016/peregovory-1902969281.html

Источник рассказал, что переговоры по "зерновой сделке" идут без изменений

Источник рассказал, что переговоры по "зерновой сделке" идут без изменений - РИА Новости, 16.10.2023

Источник рассказал, что переговоры по "зерновой сделке" идут без изменений

Изменений в переговорном процессе по возобновлению "зерновой сделки" на данный момент нет, но контакты по линии ООН ведутся, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T05:56

2023-10-16T05:56

2023-10-16T05:56

в мире

турция

россия

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Изменений в переговорном процессе по возобновлению "зерновой сделки" на данный момент нет, но контакты по линии ООН ведутся, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. "Нет, на данный момент никаких изменений. Переговорный процесс ведется по линии ООН, буквально недавно прошли встречи в Москве и в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния. Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20231016/khab-1902969127.html

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в мире, турция, россия, оон, зерновая сделка