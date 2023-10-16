https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html

В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий

В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий - РИА Новости, 16.10.2023

В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий

Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:14

2023-10-16T20:14

2023-10-16T20:14

общество

россия

сергей чирков

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. "Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", - отметили Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ. Также он добавил, что уже более 3,5 миллионов граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учёта Социального Фонда. "У нас уже более 3,5 миллионов граждан зарегистрированы в системе нашего учёта, то есть те граждане, которые есть уже в системе социальных прав. Первые виды выплат, которые там начали мы платить, - это единые пособия и детские выплаты - с 1 января... И сейчас у нас там уже почти 250 тысяч получателей вместе с детками этого единого пособия по всем четырём субъектам", - сказал Чирков.

https://ria.ru/20231016/modernizatsiya-1903129021.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей чирков, совет федерации рф