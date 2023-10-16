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В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий - РИА Новости, 16.10.2023
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20:14 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html
В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий
В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий - РИА Новости, 16.10.2023
В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий
Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:14
2023-10-16T20:14
общество
россия
сергей чирков
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. "Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", - отметили Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ. Также он добавил, что уже более 3,5 миллионов граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учёта Социального Фонда. "У нас уже более 3,5 миллионов граждан зарегистрированы в системе нашего учёта, то есть те граждане, которые есть уже в системе социальных прав. Первые виды выплат, которые там начали мы платить, - это единые пособия и детские выплаты - с 1 января... И сейчас у нас там уже почти 250 тысяч получателей вместе с детками этого единого пособия по всем четырём субъектам", - сказал Чирков.
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общество, россия, сергей чирков, совет федерации рф
Общество, Россия, Сергей Чирков, Совет Федерации РФ
В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий

Глава Соцфонда: в новых субъектах России с марта назначили 801 тысячу пенсий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОформление пенсии
Оформление пенсии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Оформление пенсии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.
«
"Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", - отметили Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ.
Также он добавил, что уже более 3,5 миллионов граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учёта Социального Фонда.
«
"У нас уже более 3,5 миллионов граждан зарегистрированы в системе нашего учёта, то есть те граждане, которые есть уже в системе социальных прав. Первые виды выплат, которые там начали мы платить, - это единые пособия и детские выплаты - с 1 января... И сейчас у нас там уже почти 250 тысяч получателей вместе с детками этого единого пособия по всем четырём субъектам", - сказал Чирков.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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