В новых регионах России назначили более 800 тысяч пенсий
Глава Соцфонда: в новых субъектах России с марта назначили 801 тысячу пенсий
Оформление пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсий к текущему моменту назначены в новых регионах России, и работа по рассмотрению заявлений продолжается, сообщил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.
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"Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий. То есть 800 тысяч пенсий уже назначено, и работу мы продолжаем очень активно, и надеюсь, что очень скоро все заявления рассмотрим. То же самое касается ежемесячных выплат инвалидам, уже 155 тысяч таких было там назначено, и все заявления рассмотрены, все, кто к нам обращался, уже получили такую выплату", - отметили Чирков в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ.
Также он добавил, что уже более 3,5 миллионов граждан из новых субъектов России зарегистрированы в системе учёта Социального Фонда.
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"У нас уже более 3,5 миллионов граждан зарегистрированы в системе нашего учёта, то есть те граждане, которые есть уже в системе социальных прав. Первые виды выплат, которые там начали мы платить, - это единые пособия и детские выплаты - с 1 января... И сейчас у нас там уже почти 250 тысяч получателей вместе с детками этого единого пособия по всем четырём субъектам", - сказал Чирков.