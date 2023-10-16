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Учитель года: в школах РФ за рубежом, можно обучать местных педагогов
Учитель года: в школах РФ за рубежом, можно обучать местных педагогов - РИА Новости, 16.10.2023
Учитель года: в школах РФ за рубежом, можно обучать местных педагогов
Победитель конкурса "Учитель года 2023" Олег Янковский, говоря об открытии российских школ в дружественных странах, сообщил РИА Новости, что реализовать эту... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:42
2023-10-16T15:42
2023-10-16T15:42
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года 2023" Олег Янковский, говоря об открытии российских школ в дружественных странах, сообщил РИА Новости, что реализовать эту идею можно, например, обучая местных педагогов русским стандартам образования и воспитания или передавая документы и опыт организации образовательного процесса для иностранных школ. Янковский, учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране, принимал участие во встрече президента России Владимира Путина с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России", он предложил президенту рассмотреть возможность открытия российских школ в дружественных странах. Глава государства в свою очередь отметил, что Россия должна поддержать интерес к российскому образованию, языку и культуре, а в вопросе открытия российских школ смотрит в первую очередь на страны постсоветского пространства, но нужен интерес со стороны этих стран. В целом президент отметил, что идея правильная, и обещал над ней подумать. "Вариантов реализации много: либо передавать документы и опыт организации образовательного процесса для иностранных школ, либо командировать в иностранные школы коллективы педагогов, либо обучать местных педагогов русским стандартам образования и воспитания, либо просто строить русские школы", - сказал Янковский. Он напомнил, что практика строительства русских школ уже есть: президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года участвовал в церемонии заложения первого камня в фундамент сразу трех русских школ в Киргизии. "Такие школы смогут еще шире распространять русскую культуру, и это будет та самая мягкая сила, о которой говорят дипломаты и политики. Иностранцы, понявшие прелесть русского языка и глубину русской литературы, всегда будут с уважением относиться к России", - заключил Янковский. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России.
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года 2023" Олег Янковский, говоря об открытии российских школ в дружественных странах, сообщил РИА Новости, что реализовать эту идею можно, например, обучая местных педагогов русским стандартам образования и воспитания или передавая документы и опыт организации образовательного процесса для иностранных школ.
Янковский, учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране, принимал участие во встрече президента России Владимира Путина с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России", он предложил президенту рассмотреть возможность открытия российских школ в дружественных странах. Глава государства в свою очередь отметил, что Россия должна поддержать интерес к российскому образованию, языку и культуре, а в вопросе открытия российских школ смотрит в первую очередь на страны постсоветского пространства, но нужен интерес со стороны этих стран. В целом президент отметил, что идея правильная, и обещал над ней подумать.
"Вариантов реализации много: либо передавать документы и опыт организации образовательного процесса для иностранных школ, либо командировать в иностранные школы коллективы педагогов, либо обучать местных педагогов русским стандартам образования и воспитания, либо просто строить русские школы", - сказал Янковский.
Он напомнил, что практика строительства русских школ уже есть: президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года участвовал в церемонии заложения первого камня в фундамент сразу трех русских школ в Киргизии.
"Такие школы смогут еще шире распространять русскую культуру, и это будет та самая мягкая сила, о которой говорят дипломаты и политики. Иностранцы, понявшие прелесть русского языка и глубину русской литературы, всегда будут с уважением относиться к России", - заключил Янковский.
Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России.