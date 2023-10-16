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На Чукотке рассказали о проработке вопроса новых ПАТЭС - РИА Новости, 16.10.2023
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13:34 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/pates-1903050476.html
На Чукотке рассказали о проработке вопроса новых ПАТЭС
На Чукотке рассказали о проработке вопроса новых ПАТЭС - РИА Новости, 16.10.2023
На Чукотке рассказали о проработке вопроса новых ПАТЭС
Представитель департамента промышленной политики Чукотки в связи с сообщениями СМИ пояснил РИА Новости, что проработка вопроса об энергоснабжении потребителей... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:34
2023-10-16T13:34
чукотка
чукотский автономный округ
арктика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Представитель департамента промышленной политики Чукотки в связи с сообщениями СМИ пояснил РИА Новости, что проработка вопроса об энергоснабжении потребителей округа с использованием новых плавучих атомных энергоблоков (ПАТЭС) находится на начальной стадии. Издание "Коммерсант" в понедельник писало, что "Росатом" может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке из-за роста спроса промышленных потребителей электроэнергии. В госкорпорации изданию отметили, что проработка задачи находится на весьма ранней стадии, решение об осуществлении проекта не принято. "Запроса от правительства (в "Росатом") не было, был меморандум. Документ подтверждает взаимопонимание между сторонами по вопросам необходимости обеспечения социально-экономического развития региона и эффективного освоения минерально-сырьевых ресурсов Чукотского автономного округа, возможности организации работы по энергоснабжению потребителей Чукотского автономного округа с использованием плавучих атомных энергоблоков, а также важности сокращения выбросов вредных и отравляющих веществ в атмосферу Арктики. Это, грубо говоря, проработка вопроса на начальной стадии", - рассказал собеседник агентства. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певек Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.
https://ria.ru/20211110/yadernyy-1758439244.html
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чукотка
чукотский автономный округ
арктика
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чукотка, чукотский автономный округ, арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Чукотка, Чукотский автономный округ, Арктика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
На Чукотке рассказали о проработке вопроса новых ПАТЭС

Власти Чукотки пояснили, что вопрос о новых ПАТЭС находится в начале проработки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" проекта 20870 "Академик Ломоносов"
Плавучая атомная теплоэлектростанция Академик Ломоносов проекта 20870 Академик Ломоносов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" проекта 20870 "Академик Ломоносов". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Представитель департамента промышленной политики Чукотки в связи с сообщениями СМИ пояснил РИА Новости, что проработка вопроса об энергоснабжении потребителей округа с использованием новых плавучих атомных энергоблоков (ПАТЭС) находится на начальной стадии.
Издание "Коммерсант" в понедельник писало, что "Росатом" может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке из-за роста спроса промышленных потребителей электроэнергии. В госкорпорации изданию отметили, что проработка задачи находится на весьма ранней стадии, решение об осуществлении проекта не принято.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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"Запроса от правительства (в "Росатом") не было, был меморандум. Документ подтверждает взаимопонимание между сторонами по вопросам необходимости обеспечения социально-экономического развития региона и эффективного освоения минерально-сырьевых ресурсов Чукотского автономного округа, возможности организации работы по энергоснабжению потребителей Чукотского автономного округа с использованием плавучих атомных энергоблоков, а также важности сокращения выбросов вредных и отравляющих веществ в атмосферу Арктики. Это, грубо говоря, проработка вопроса на начальной стадии", - рассказал собеседник агентства.
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певек Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.
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ЧукоткаЧукотский автономный округАрктикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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