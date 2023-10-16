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В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon - РИА Новости, 16.10.2023
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Республика Адыгея
 
23:51 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ozon-1903207204.html
В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon
В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon - РИА Новости, 16.10.2023
В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon
В Адыгее запустили третью, завершающую очередь логистического центра Ozon, который построен в Теучежском районе, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:51
2023-10-16T23:51
республика адыгея
экономика
теучежский район
юг
алексей прокопенко
ozon
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 16 окт - РИА Новости. В Адыгее запустили третью, завершающую очередь логистического центра Ozon, который построен в Теучежском районе, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В Теучежском районе состоялась церемония запуска третьей, завершающей очереди логистического центра Ozon на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский". Инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров реализован группой компаний "Ромекс" в течение полутора лет. Объект в полном объёме сдан в аренду крупному маркетплейсу Ozon", - говорится в сообщении. Стоимость проекта составила около 6,2 миллиарда рублей, инвестиции Ozon в оборудование достигли 2,4 миллиарда рублей, площадь логистического комплекса превышает 107 тысяч квадратных метров, уточняется в релизе. После запуска третьей очереди здесь будут работать почти две тысячи человек. "”Ромекс” проявил себя как очень эффективная компания, которая всегда полностью выполняет взятые на себя обязательства. Хочу также поблагодарить компанию Ozon за то, что выбрала Адыгею местом дислокации своего крупнейшего на Юге страны логистического хаба", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилов, сказанные в ходе церемонии запуска объекта. Заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич поблагодарил руководство республики за создание в регионе комфортных условий для бизнеса, а президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко отметил, что в регионе реализованы все федеральные и ряд региональных мер поддержки инвестиционной деятельности. Глава Адыгеи, в свою очередь, поручил республиканскому минэкономразвития во взаимодействии со специалистами сетевой торговой площадки провести семинары для бизнес-сообщества региона и проинформировать предпринимателей о новых возможностях для реализации их продукции.
https://ria.ru/20231006/uspekhi-1900991393.html
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экономика, теучежский район, юг, алексей прокопенко, ozon, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Экономика, Теучежский район, Юг, Алексей Прокопенко, Ozon, Мурат Кумпилов

В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛогистический центр Ozon
Логистический центр Ozon - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логистический центр Ozon. Архивное фото
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МАЙКОП, 16 окт - РИА Новости. В Адыгее запустили третью, завершающую очередь логистического центра Ozon, который построен в Теучежском районе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
«
"В Теучежском районе состоялась церемония запуска третьей, завершающей очереди логистического центра Ozon на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский". Инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров реализован группой компаний "Ромекс" в течение полутора лет. Объект в полном объёме сдан в аренду крупному маркетплейсу Ozon", - говорится в сообщении.
Стоимость проекта составила около 6,2 миллиарда рублей, инвестиции Ozon в оборудование достигли 2,4 миллиарда рублей, площадь логистического комплекса превышает 107 тысяч квадратных метров, уточняется в релизе. После запуска третьей очереди здесь будут работать почти две тысячи человек.
«
"”Ромекс” проявил себя как очень эффективная компания, которая всегда полностью выполняет взятые на себя обязательства. Хочу также поблагодарить компанию Ozon за то, что выбрала Адыгею местом дислокации своего крупнейшего на Юге страны логистического хаба", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилов, сказанные в ходе церемонии запуска объекта.
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Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма
6 октября, 16:28
Заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич поблагодарил руководство республики за создание в регионе комфортных условий для бизнеса, а президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко отметил, что в регионе реализованы все федеральные и ряд региональных мер поддержки инвестиционной деятельности. Глава Адыгеи, в свою очередь, поручил республиканскому минэкономразвития во взаимодействии со специалистами сетевой торговой площадки провести семинары для бизнес-сообщества региона и проинформировать предпринимателей о новых возможностях для реализации их продукции.
 
Республика АдыгеяЭкономикаТеучежский районЮгАлексей ПрокопенкоOzonМурат Кумпилов
 
 
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