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Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки - РИА Новости, 16.10.2023
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16:38 16.10.2023 (обновлено: 17:13 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/otvet-1903095183.html
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки - РИА Новости, 16.10.2023
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение "Хезболлах" и Иран от атак по Израилю, заявив, что ответ будет жестким. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:38
2023-10-16T17:13
в мире
иран
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение "Хезболлах" и Иран от атак по Израилю, заявив, что ответ будет жестким."Иран и "Хезболлах", не испытывайте нас на севере. Цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо тяжелее. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал вам по-английски: не делайте этого", - заявил премьер на открытии осенней сессии парламента.Предупреждение Нетаньяху прозвучало на фоне признаков эскалации на границе с Ливаном, откуда вчера по Израилю было выпущено несколько противотанковых снарядов.
https://ria.ru/20231016/ataka-1903094567.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Иран, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, США
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки

Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран о жестком ответе Израиля на любые атаки

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение "Хезболлах" и Иран от атак по Израилю, заявив, что ответ будет жестким.
«
"Иран и "Хезболлах", не испытывайте нас на севере. Цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо тяжелее. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал вам по-английски: не делайте этого", - заявил премьер на открытии осенней сессии парламента.
Предупреждение Нетаньяху прозвучало на фоне признаков эскалации на границе с Ливаном, откуда вчера по Израилю было выпущено несколько противотанковых снарядов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Нетаньяху: обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль будут расследовать
Вчера, 16:35
 
В миреИранИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуСША
 
 
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