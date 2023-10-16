https://ria.ru/20231016/otvet-1903095183.html

Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки

Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки - РИА Новости, 16.10.2023

Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение "Хезболлах" и Иран от атак по Израилю, заявив, что ответ будет жестким. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:38

2023-10-16T16:38

2023-10-16T17:13

в мире

иран

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение "Хезболлах" и Иран от атак по Израилю, заявив, что ответ будет жестким."Иран и "Хезболлах", не испытывайте нас на севере. Цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо тяжелее. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал вам по-английски: не делайте этого", - заявил премьер на открытии осенней сессии парламента.Предупреждение Нетаньяху прозвучало на фоне признаков эскалации на границе с Ливаном, откуда вчера по Израилю было выпущено несколько противотанковых снарядов.

https://ria.ru/20231016/ataka-1903094567.html

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в мире, иран, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сша