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В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.10.2023
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13:32 16.10.2023 (обновлено: 14:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903049341.html
В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ
В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.10.2023
В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ
Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главные цели военной операции в секторе Газа,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:32
2023-10-16T14:05
в мире
израиль
россия
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главные цели военной операции в секторе Газа, сообщила радиостанция KAN со ссылкой на документ. По информации издания, Тель-Авив планирует:Первое заседание чрезвычайного правительства, в которое вошли представители оппозиции, состоялось в воскресенье под председательством премьера Биньямина Нетаньяху. Его создали после того, как Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Спустя несколько дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231015/khamas-1902906495.html
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в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ

KAN: кабинет по ведению военных действий Израиля утвердил 4 цели операции в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел территории сектора Газа
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главные цели военной операции в секторе Газа, сообщила радиостанция KAN со ссылкой на документ.
По информации издания, Тель-Авив планирует:
  • полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС;
  • устранить угрозу со стороны сектора Газа;
  • приложить максимальные усилия для освобождения заложников;
  • защитить население и границы Израиля.
Первое заседание чрезвычайного правительства, в которое вошли представители оппозиции, состоялось в воскресенье под председательством премьера Биньямина Нетаньяху. Его создали после того, как Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Спустя несколько дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен
15 октября, 15:58
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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