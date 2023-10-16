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ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/obstrely-1902964053.html
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 16.10.2023
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Украинские войска за полчаса в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:31
2023-10-16T02:31
специальная военная операция на украине
украина
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска за полчаса в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем в 1.50 по Донецку было выпущено еще два снаряда того же калибра. Ясиноватский район подвергся обстрелам в 1.45, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html
украина
донецк
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украина, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

СЦКК: ВСУ за полчаса выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска за полчаса в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Затем в 1.50 по Донецку было выпущено еще два снаряда того же калибра.
Ясиноватский район подвергся обстрелам в 1.45, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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