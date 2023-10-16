https://ria.ru/20231016/obstrely-1902964053.html

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 16.10.2023

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска за полчаса в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:31

2023-10-16T02:31

2023-10-16T02:31

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска за полчаса в ночь на воскресенье выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем в 1.50 по Донецку было выпущено еще два снаряда того же калибра. Ясиноватский район подвергся обстрелам в 1.45, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html

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украина, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия