https://ria.ru/20231016/obstrely-1902957978.html

ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.10.2023

ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:26

2023-10-16T00:26

2023-10-16T00:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском - два обстрела из артиллерии 152 миллиметра, на волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 50 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Владимировка. Поступили сведения о гибели ребенка 2013 года рождения в Кировском районе Донецка. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя в Горловке и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.

https://ria.ru/20231015/svo-1902932765.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

россия

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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, россия, безопасность