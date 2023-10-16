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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.10.2023
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19:22 16.10.2023 (обновлено: 20:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903148453.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:22
2023-10-16T20:05
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в сообщениях.Кроме того, с 15:30 до 15:40 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, мирный житель получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток". Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, здесь работают химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинские войска применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
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донецк
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район из артиллерии

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях.

Кроме того, с 15:30 до 15:40 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, мирный житель получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток".
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Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, здесь работают химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинские войска применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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