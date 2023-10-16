https://ria.ru/20231016/obstrel-1903148453.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:22

2023-10-16T19:22

2023-10-16T20:05

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740361e7b8ea91caf8f8b0957a69bf46.jpg

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях.Кроме того, с 15:30 до 15:40 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, мирный житель получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток". Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, здесь работают химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинские войска применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины