Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район из артиллерии
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях.
Кроме того, с 15:30 до 15:40 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, мирный житель получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток".
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, здесь работают химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинские войска применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.