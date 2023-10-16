https://ria.ru/20231016/obstrel-1903028877.html
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 16.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:19
2023-10-16T12:19
2023-10-16T12:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_0:23:3158:1799_1920x0_80_0_0_3879bcbeb1b5f55640e959406fae86a3.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины… 11.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_439084072862503661e200844c3bca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка