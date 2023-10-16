https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 16.10.2023
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
Ранения, в том числе тяжелые, получили два жителя Херсонской области в результате воскресного обстрела украинскими войсками населенных пунктов Алешки и Казачьи... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:37
2023-10-16T10:37
2023-10-16T10:37
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ранения, в том числе тяжелые, получили два жителя Херсонской области в результате воскресного обстрела украинскими войсками населенных пунктов Алешки и Казачьи Лагеря, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За вчерашний день и прошедшую ночь враг выпустил по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. Особенно сильному террористическому обстрелу подверглись Алешки, где тяжелые ранения получила 82-летняя женщина. В Казачьих Лагерях ранен 52-летний мирный житель", - написал Сальдо. В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили две гаубицы и два миномёта противника с расчётами, общие потери украинских вооружённых формирований составили более 40 боевиков, добавил он.
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902923567.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
В Херсонской области два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ