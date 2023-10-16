https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 16.10.2023

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

Ранения, в том числе тяжелые, получили два жителя Херсонской области в результате воскресного обстрела украинскими войсками населенных пунктов Алешки и Казачьи... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:37

2023-10-16T10:37

2023-10-16T10:37

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ранения, в том числе тяжелые, получили два жителя Херсонской области в результате воскресного обстрела украинскими войсками населенных пунктов Алешки и Казачьи Лагеря, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За вчерашний день и прошедшую ночь враг выпустил по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. Особенно сильному террористическому обстрелу подверглись Алешки, где тяжелые ранения получила 82-летняя женщина. В Казачьих Лагерях ранен 52-летний мирный житель", - написал Сальдо. В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили две гаубицы и два миномёта противника с расчётами, общие потери украинских вооружённых формирований составили более 40 боевиков, добавил он.

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902923567.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, происшествия