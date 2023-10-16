https://ria.ru/20231016/novak-1903076463.html
Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года
Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года - РИА Новости, 16.10.2023
Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года
Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:26
2023-10-16T15:26
2023-10-16T15:26
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: "Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "СоловьёвLIVE". "Если взять, например, 10 лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе 100 долларов за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть", - продолжил вице-премьер.
https://ria.ru/20231013/neft-1902652246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года
Новак: цены на нефть до 2035 года будут плюс-минус сто долларов за баррель
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким.
Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: "Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "СоловьёвLIVE".
"Если взять, например, 10 лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе 100 долларов за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть", - продолжил вице-премьер.
Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть