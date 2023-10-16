https://ria.ru/20231016/novak-1903076463.html

Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года

Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года - РИА Новости, 16.10.2023

Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года

Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:26

2023-10-16T15:26

2023-10-16T15:26

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: "Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "СоловьёвLIVE". "Если взять, например, 10 лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе 100 долларов за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть", - продолжил вице-премьер.

https://ria.ru/20231013/neft-1902652246.html

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Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак