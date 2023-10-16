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Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
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20:21 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/normalizatsiya-1903180518.html
Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в Газе
Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в Газе
Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху о шагах РФ для нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:21
2023-10-16T20:21
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
владимир путин
оон
хамас
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху о шагах РФ для нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации и гуманитарной катастрофы в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху... Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", - говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/putin-1903177545.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в Газе

Путин рассказал Нетаньяху о шагах РФ по нормализации обстановки в секторе Газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху о шагах РФ для нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации и гуманитарной катастрофы в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху... Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин провел переговоры с Нетаньяху, Асадом, Раиси, Аббасом и ас-Сиси
Вчера, 20:09
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад
Вчера, 18:59
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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